Músicas de Graciella D’ Ferraz vão aquecer o frio de Domingos Martins nesta sexta (21)

today20 de julho de 2023 remove_red_eye112

Cantora e compositora capixaba é uma das atrações do Festival de Inverno de Domingos Martins. Show inedito será nesta sexta-feira (21), no palco principal

Vai ser com um repertório vibrante, composto por clássicos de várias décadas, que a cantora e compositora Graciella D’ Ferraz fará sua estreia no Festival de Inverno de Domingos Martins, nesta sexta-feira (21), às 21h.

A capixaba vai apresentar um show inedito, Deluxe, e estará acompanhada de músicos de ponta no palco: Jacaré Guitarra (violão, guitarra e direção musical), Douglas Vidal (contrabaixo) Fabinho Peçanha (bateria), Douglas Queiroz (teclado), Marcelo Santos (trompete), Sergio Rouver (saxofone) e Marcão Pereira (trombone).

A cantora, que é investigadora da Polícia Civil do Espírito Santo, revela que está na maior expectativa pelo evento e que o público pode esperar muita animação. “Guardo excelentes recordações do Festival de Inverno. Estive presente, como espectadora, em várias edições e, estar agora no palco principal é muito significante pra mim, é um presente e mostra que estou no caminho certo”, diz Graciella, que há cerca de um ano está seguindo carreira solo.

Os shows de Graciella D’ Ferraz são marcados pela descontração. É que em cena a artista canta o que o público gosta de ouvir e interage muito com a plateia. “A troca é incrível e tenho certeza de que em Domingos Martins não será diferente”. O repertório do show, que vai estrear no Festival de Inverno, foi cuidadosamente selecionado, incluindo sucessos de artistas nacionais e internacionais.

Ensaios

Para fazer bonito, Graciella D’ Ferraz e os músicos fizeram ensaios e o clima de alegria e positividade no estúdio já mostrou que a energia está em alta para o show desta sexta-feira. “O público tem que ir preparado para cantar e dançar bastante”, diz.

Sobre a artista

Cantora profissional desde os 23 anos, Graciella D’ Ferraz começou sua carreira dando canjas com o irmão, Arnaldo Azevedo, que tocava para ela cantar. Em 2011, lançou seu primeiro CD, “2 em 1”, com produção de Jacaré Guitarra.

Adquiriu segurança e leveza nos palcos com a passagem por bandas diversas – de baile a axé. A experiência, confessa, faz a diferença nos seus shows. “Meu público brinca que sou um evento no palco, porque não me contento apenas em cantar. Dizem que sou animadora de palco, que tenho que fazer um stand up (risos). Ali eu divirto quem está curtindo o meu show e, acima de tudo, me divirto também”, garante.

Serviço

Show Deluxe, com Graciella D’ Ferraz

Data: 21/07 (sexta-feira), às 21h

Local: Palco principal do Festival de Inverno de Domingos Martins

Entrada gratuita

Classificação livre

foto Lais Lorenzoni