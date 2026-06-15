Mutirão de Câncer de Pele realiza mais de 200 consultas e 132 cirurgias em Alfredo Chaves

today15 de junho de 2026 remove_red_eye63

Alfredo Chaves viveu um momento histórico na área da saúde com a realização do primeiro Mutirão de Câncer de Pele do município. A ação, promovida por meio da parceria entre a Prefeitura Municipal e o Programa de Assistência Dermatológica (PAD-Ufes), garantiu atendimento especializado gratuito à população e reforçou a importância da prevenção e do diagnóstico precoce da doença.

O mutirão foi resultado de um amplo trabalho de planejamento iniciado ainda em 2025, com visitas técnicas, treinamentos presenciais e on-line e a preparação das equipes municipais para receber a estrutura do programa.

Durante dois dias de atendimentos, realizados na Unidade de Saúde do Cajá, dezenas de profissionais, médicos especialistas, professores e acadêmicos da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), além de servidores da rede municipal de saúde, atuaram em conjunto para oferecer assistência de qualidade aos pacientes.

Ao todo, foram realizadas 210 consultas dermatológicas, 132 cirurgias para retirada de lesões suspeitas e 658 procedimentos de crioterapia, tratamento utilizado em lesões pré-cancerígenas e outras alterações da pele. Os números colocam Alfredo Chaves entre os municípios com maior volume de atendimentos realizados pelo PAD-Ufes em 2026.

A iniciativa teve como foco principal pessoas com histórico de grande exposição ao sol, especialmente trabalhadores rurais, grupo que apresenta maior risco para o desenvolvimento da doença. Além do atendimento especializado, os pacientes receberam orientações sobre prevenção, cuidados com a pele e a importância do acompanhamento médico regular.

A secretária municipal de Saúde. Taís Uliana, destacou que a realização do mutirão representa um avanço importante para a saúde pública local. “Foi uma ação inédita para Alfredo Chaves, construída com muito planejamento e dedicação. Conseguimos trazer para o município uma estrutura especializada que possibilitou diagnósticos, tratamentos e cirurgias sem que os pacientes precisassem se deslocar para outras cidades. Isso significa mais qualidade de vida, agilidade no atendimento e cuidado com a nossa população.”

O prefeito também ressaltou a importância da parceria com a Ufes e o empenho das equipes envolvidas. “Esse mutirão mostra a força das parcerias e o compromisso da gestão com a saúde das pessoas. Agradecemos à equipe do PAD-Ufes, aos profissionais da nossa rede municipal e a todos que contribuíram para tornar essa ação possível. Investir em prevenção é investir na vida.”

A produtora rural Elza Casagrande, do distrito de São Bento de Urânia, aprovou a iniciativa. “Trouxe meu pai e gostei muito do atendimento. Médicos excelentes e um bom atendimento”, disse.

Quem também aprovou a ação foi o aposentado Ademir Donadello (foto destaque), que ressaltou que o mutirão deve acontecer todo ano. “Estão de parabéns! O atendimento foi maravilhoso e isso deve acontecer todos os anos”, ressaltou.

A Prefeitura de Alfredo Chaves também agradece o apoio dos parceiros que contribuíram para a realização da iniciativa, entre eles o Sicoob ES, apoiador do Programa de Assistência Dermatológica da Ufes, cuja colaboração foi fundamental para fortalecer as ações desenvolvidas no município, além de comércios do município que ajudaram com lanche para as equipes.

OS NÚMEROS

210 consultas dermatológicas

132 cirurgias para retirada de lesões suspeitas

658 procedimentos de crioterapia

fotos Dirceu Cetto