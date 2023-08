Navio chinês trazendo quase três mil carros elétricos chega a Vila Velha dia 29

O Terminal de Vila Velha (TVV) será palco de uma solenidade histórica organizada especialmente para marcar a recepção do navio Green Kemi, que, em sua viagem inaugural, partiu do porto de Taicang, leste da China, no último dia 18 de julho, e vai chegar ao Brasil na próxima terça-feira (29), quando vai desembarcar no complexo portuário canela-verde 2.796 novos veículos elétricos de alto padrão.

Do Espírito Santo, esses veículos serão transportados para vários estados, principalmente São Paulo, onde se concentram os maiores importadores de veículos do país.

O Green Kemi pertence à nova geração de navios de um dos maiores estaleiros do mundo: a montadora internacional China Ocean Shipping Company (Cosco). Trata-se da primeira, de um total de 45 embarcações da nova “frota verde” da organização, destinada a atender exclusivamente, de modo direto e regular, à linha marítima de transporte de cargas entre a China e o Brasil, sem a necessidade de parada e nem de transbordo.

A embarcação – com 225 metros de comprimento, 33 metros de largura e capacidade para transportar 68 mil toneladas de cargas – vem trazendo veículos de luxo do tipo SUV, fabricados pelas montadoras chinesas GWM e BYD, duas das mais competitivas do segmento elétrico do mercado mundial atualmente, e que vêm atendendo ao mercado brasileiro com grande sucesso.

Momento histórico

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, ver o Green Kemi atracando pela primeira vez no Terminal de Vila Velha, logo após a sua primeira viagem, é motivo de grande honra e orgulho, pois se trata de um dos navios mais modernos, econômicos e de menor emissão de carbono da frota mundial.

“Além disso, é um acontecimento marcante para a história da cidade: atuar como porta de entrada, no Brasil, de carros elétricos de última geração, altamente luxuosos, que são capazes de competir em igualdade de condições com modelos similares de marcas conceituadas como Audi e BMW, cujos preços variam de R$ 200 a R$ 400 mil. Isso significa novas divisas e maior arrecadação tributária para o município”, comenta Arnaldinho.

E prossegue: “A escolha de Vila Velha pela Cosco, como destino de suas operações logísticas internacionais, é emblemática e coloca a cidade como referência no mercado automotivo nacional para veículos sustentáveis. A tributação desses carros – que são de alta tecnologia e possuem grande valor agregado – certamente ajudará a incrementar a receita própria local, para podermos continuar investindo em infraestrutura urbana, em obras estruturantes e serviços públicos de boa qualidade”.

Milhares de veículos

O presidente da Câmara de Comércio Brasil-China, Carlos Eiras, vem acompanhando de perto toda a operação desde o início, devido ao crescente número de pedidos feitos pelas concessionárias brasileiras, incluindo empresas do grupo capixaba Águia Branca. Segundo ele, apenas no primeiro semestre de 2023, mais de oito mil veículos oriundos da China já chegaram ao mercado nacional entrando pelo complexo portuário de Vila Velha.

“Até o final deste ano, a Cosco estima trazer para o Brasil e desembarcar no TVV, cerca de 15 mil veículos chineses de primeira linha, sendo a maioria das marcas GWM e BYD. Daqui, esses carros serão distribuídos a importadores de todo o país. E sob o ponto de vista estratégico, Vila Velha se destaca, pois sua localização geográfica na região sudeste é considerada privilegiada. A cidade fica num raio de mil quilômetros de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Salvador: os maiores mercados consumidores da América Latina”, avalia Eiras.

Competitividade

Já o secretário de Desenvolvimento Econômico de Vila Velha, Everaldo Colodetti, lembrou que as fabricantes chinesas já atuam no mercado automotivo do Brasil com um formidável desempenho em vendas, sobretudo no segmento de elétricos e híbridos: “Esses carros chegam da China pelo TVV e são levados para São Paulo, em sua maioria, pois é lá que fica a sede da Comexport, companhia de forte presença no mercado de veículos importados e que, somente em 2022, faturou quase R$ 4 bilhões em vendas no país”.

Colodetti também justificou a escolha do TVV. “O Terminal avançou muito em competitividade e registrou um crescimento de 45,3% somente entre 2022 e 2023. Com um variado mix de cargas e refinada estratégia de precificação, o terminal faturou R$ 165,8 milhões apenas nos primeiros três meses deste ano e também bateu recorde histórico de Receita Operacional Líquida no período (R$ 48,2 milhões), referente à armazenagem de mercadorias e a outros serviços. Este desempenho indica o potencial que faz das operações portuárias do município uma referência nacional”.

