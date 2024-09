No ES, mais de 28 mil famílias têm direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital

today5 de setembro de 2024 remove_red_eye81

Agendamento é feito pelos canais de atendimento da Siga Antenado e está liberado em todos os municípios

O agendamento para a substituição gratuita das antenas parabólicas tradicionais pelo modelo digital continua aberto em todas as cidades do Espírito Santo. A expectativa da Siga Antenado é que mais de 51 mil famílias do estado sejam contempladas pelo programa. Dessas, cerca de 23 mil já tiveram o kit instalado e outras 28 mil famílias ainda podem ter direito ao benefício.

Podem ter direito ao kit gratuito com a nova parabólica digital famílias inscritas em programas sociais do Governo Federal (CadÚnico), que tenham a parabólica tradicional instalada e funcionando em casa.

Baixo Guandu, Barra de São Francisco, Cariacica, Ecoporanga, Marataízes, Nova Venécia, Serra e Vila Velha são alguns dos municípios com menor procura por agendamento no estado.

“A instalação dos kits gratuitos com a nova parabólica digital garante que todas as famílias de menor renda possam continuar tendo acesso à informação e ao entretenimento de qualidade. Estamos comprometidos em apoiar a população para que ninguém fique sem assistir aos seus programas favoritos”, comenta Patrícia Abreu, diretora de Comunicação da Siga Antenado.

A substituição é necessária porque, em breve, as parabólicas tradicionais vão deixar de funcionar. Muitas emissoras já desligaram seus sinais analógicos. Por isso, aos poucos, os canais sairão do ar definitivamente.

Isso vai acontecer porque a tecnologia 5G utiliza uma faixa de frequência muito próxima à Banda C, por onde passa o sinal das antenas tradicionais. Dessa forma, à medida que o 5G é ativado nas cidades, os usuários da parabólica tradicional podem sofrer com interferência e até a perda completa do sinal de TV.

Quem já assiste à TV pelo sinal digital terrestre (antena espinha de peixe), pela parabólica digital, por streaming (internet) ou é cliente de TV paga, não precisa fazer nada, pois não sofrerá qualquer impacto pela mudança.

Como solicitar

Para saber quem tem direito ao kit com a nova parabólica digital, a população deve entrar em contato com a entidade por meio do site sigaantenado.com.br ou pelo telefone 0800 729 2404.

Para agendar a troca, basta ter em mãos o número do CPF ou do NIS (Número de Identidade Social). Após a confirmação de que os critérios foram atendidos, será feito o agendamento para a ida do técnico à residência. O processo é totalmente gratuito, desde o agendamento até a instalação do equipamento na residência.