Norma Ayub destaca orgulho com inovação de Vargem Alta na InnovaCities

today17 de setembro de 2025 remove_red_eye85

O Espírito Santo está sendo representado na 14ª edição da InnovaCities — Feira Internacional de Cidades Inteligentes, Alegres, Humanas e Resilientes — pelo cafeicultor e inventor Anatalício dos Reis Silva, de Vargem Alta. O evento acontece em Foz do Iguaçu (PR), reunindo soluções inovadoras de diversas partes do mundo.

Reconhecido como recordista de colheita de café e criador da Abanadeira Portátil, Anatalício agora apresenta ao mundo seu novo invento: o Peneirador de Café Portátil, tecnologia que promete facilitar a vida de pequenos produtores rurais. O equipamento é capaz de limpar até 420 kg de café por hora, substituindo a tradicional e exaustiva abanação manual — uma das etapas mais desgastantes da cafeicultura.

A invenção ganhou impulso graças ao apoio da ex-deputada federal Norma Ayub, que em maio de 2019 recebeu em seu gabinete uma carta do agricultor relatando sua inspiração e desafios. Comovida com a história, a parlamentar destinou recursos por meio de emenda para o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), possibilitando que professores e estudantes de engenharia aprimorassem o projeto até transformá-lo em realidade.

“Fico imensamente feliz em ter podido contribuir com essa conquista do Anatalício. Ver hoje sua invenção chegando a uma feira internacional, mostrando para o mundo o talento e a força do nosso agricultor capixaba, é motivo de orgulho e alegria. Ele é exemplo de perseverança e de inovação que nasce no campo”, destacou Norma Ayub.

A criação também contou com apoio do Sebrae/ES, que auxiliou no registro da patente, e segue em processo de aperfeiçoamento pelo Núcleo Incubador do Ifes em Cachoeiro de Itapemirim.

“Essa máquina nasceu de uma necessidade minha, mas representa o esforço de muitos agricultores que vivem a mesma realidade. Hoje, poder mostrar essa solução para o mundo é uma vitória coletiva”, disse Anatalício.

Com a patente já concedida e novas melhorias em andamento, a expectativa é que a participação na InnovaCities abra caminhos para parcerias, ampliação de mercado e maior reconhecimento da inovação capixaba.

“Não vou sozinho. Levo comigo a história de todos os produtores da nossa região, que trabalham duro para colocar o café na mesa das pessoas. É com muito orgulho que represento Vargem Alta, nosso estado e o Brasil”, completou o inventor.