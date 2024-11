Nota Legal e Nota Rural vão sortear R$ 50 mil em vales-compras em Presidente Kennedy

As campanhas Nota Legal e Nota Rural premiam os consumidores que compram, pedem a nota fiscal e valorizam o comércio local e também os agricultores que emitem corretamente suas notas fiscais. Quem exije (consumidor) e quem emite (produtor rural) a nota fiscal concorre a R$ 50 mil em vales-compras. A ação é promovida pela Prefeitura de Presidente Kennedy, por meio das Secretarias de Fazenda e de Agricultura.

O consumidor participa da campanha Nota Legal. A cada R$ 100,00 (cem reais) em compras nos estabelecimentos participantes da campanha, a pessoa terá direito a 01 (um) cupom. No ato da emissão da nota fiscal, o cidadão deve informar ao atendente do comércio a necessidade de inserir o número do seu CPF na nota fiscal.

Para os agricultores, o Nota Rural. A cada R$ 500,00 em notas fiscais emitidas em Presidente Kennedy, troque por 01 (um) cupom.

As campanhas são destinadas para fortalecer a economia local. O objetivo é incentivar a economia de Presidente Kennedy, fomentando as vendas do comércio do município. Os agricultores emitindo suas notas também ganham cupons e podem concorrer. Assim o município fica mais independente economicamente e se fortalece.

Quem emite e quem exige a Nota Fiscal pode trocar por cupons durante todo o ano. O sorteio vai acontecer na última quinta-feira de dezembro.

Validade das notas fiscais

Emitidas de 1º de janeiro de 2024 até às 12 horas do dia do sorteio – com CPF na nota.

Onde trocar sua nota fiscal por cupom

– Nota Legal (compras feitas no comércio): Divisão Tributária – Rua Átila Vivacqua Vieira, nº 49, 1º piso, Centro, Presidente Kennedy/ES – de 8h às 17h;

– Nota Rural (emitidas por produtores rurais) – Núcleo de Atendimento ao Contribuinte (NAC) – Secretaria Municipal de Agricultura, na Avenida Orestes Bahiense – de 8h às 17h.

Informações sobre o Sorteio

– Sorteio na última quinta-feira de dezembro a partir das 19 horas;

– Nota Legal: 25 vales-compras no valor de R$ 1 mil cada;

– Nota Rural: 25 vales-compras no valor de R$ 1 mil cada.