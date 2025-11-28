Novas regras do Pix valendo: veja o que mudou

today28 de novembro de 2025 remove_red_eye70

No último domingo (23), o Banco Central anunciou uma importante atualização nas regras do Pix, o MED 2.0, que promete fortalecer a segurança das transações e aumentar as chances de recuperação de valores em casos de golpes. Para nós, consumidores, essa é uma notícia que merece atenção.

Mas, afinal, o que muda na prática? A principal novidade é a capacidade de rastrear o dinheiro em múltiplas contas. Antes, o bloqueio de valores era limitado à primeira conta que recebia a transferência, o que permitia que golpistas movimentassem o dinheiro rapidamente, dificultando a recuperação. Agora, com o MED 2.0, as instituições financeiras podem rastrear e bloquear os valores em diferentes contas, o que aumenta significativamente a chance de reaver o dinheiro.

Segundo a Dra. Deborah Ravani , especialista em direito do consumidor, essa medida representa um avanço considerável na proteção do consumidor.

“Se antes já tínhamos a possibilidade de reaver valores perdidos em golpes, agora essa chance se torna ainda maior. A nova regra também reforça a responsabilidade dos bancos, que terão de ser mais ágeis e eficientes no atendimento às solicitações de bloqueio e devolução, sob pena de responderem por falha na prestação de serviço”, afirma.

Segundo as novas regras, o prazo para a devolução dos valores, após a contestação, é de até 11 dias. Isso significa que você tem mais uma ferramenta para lutar contra os golpes. Em caso de fraude, não hesite em acionar sua instituição financeira imediatamente e, se necessário, os órgãos de proteção ao consumidor, até mesmo advogado especialista na área.