Novo aquaviário de Vitória: conheça as formas de pagamento da passagem

today22 de agosto de 2023 remove_red_eye80

Passageiros podem utilizar QR Code ou recarregar o cartão GV pelo aplicativo KIM para embarcar

A partir de segunda-feira (21), a população da Grande Vitória voltou a contar com um modal de transporte que há duas décadas não circulava. O novo Sistema Aquaviário disponibiliza embarcações que vão auxiliar os deslocamentos dos passageiros na região metropolitana, entre Vitória, Vila Velha e Cariacica. Acompanhando a modernização no Sistema Transcol, o pagamento da passagem poderá ser feito pelo QR Code do aplicativo KIM e pelo cartão GV, também recarregável por meio do app.

A opção de pagar a passagem com QR Code é prática e dispensa o uso do cartão GV – seja para quem esqueceu em casa ou está ‘turistando’ pela região e não tem o bilhete. Basta ter acesso ao celular com internet. Veja como funciona:

1 – Baixe o aplicativo KIM, disponível nas lojas virtuais App Store e Google Play;

2 – Cadastre-se no app e escolha a opção “QR Code Transporte”, dentro da aba do “cartão GV”;

3 – Defina um valor (mínimo de R$ 4,50, preço da passagem do aquaviário) e realize o pagamento no aplicativo, por meio do PIX, cartão de crédito ou débito;

4 – Escolha uma das três linhas do aquaviário e gere o código;

5 – Para embarcar, selecione a opção de pagar com QR Code na tela do validador dentro da estação, mostre o código gerado pelo celular e passe pela catraca.

Vale ressaltar que o código tem validade de 30 minutos. Caso o passageiro não utilize o QR Code no prazo, o saldo volta para a carteira, sendo preciso gerar outro. Não é possível passar o QR Code em uma linha distinta daquela selecionada no app, por isso, os passageiros devem ficar atentos na hora de gerar o QR Code. A recarga do cartão GV pelo app também é simples: basta cadastrá-lo no aplicativo e selecionar a opção de recarga, seguindo o mesmo processo de pagamento.

O novo Sistema Aquaviário conta com duas embarcações: a Moxuara, que tem capacidade para 98 passageiros, e a Penedo, com capacidade para 80 pessoas. Ambas possuem ar-condicionado, banheiro, espaço para bicicletas, acessibilidade e wi-fi a bordo. Além disso, os passageiros têm três estações para embarque, na Praça do Papa, em Vitória; Porto de Santana, em Cariacica; e na Prainha, em Vila Velha.

foto Hélio Filho/Governo ES