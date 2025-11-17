Novo prazo: inscrições para concurso da Ales vão até sexta-feira (21)

As inscrições para o concurso público da Assembleia Legislativa (Ales) têm novo prazo: 21 de novembro, sexta-feira. A mudança, comunicada pelo Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP) e a Ales, consta no Extrato de Retificação n.º 4, publicado em edição extra do Diário do Poder Legislativo (DPL) desta segunda-feira (17). A data limite para pagamento do Documento Único de Arrecadação (DUA) também foi ampliado até a próxima segunda-feira, dia 24 de novembro.

As inscrições, inicialmente previstas para serem encerradas no dia 13 de novembro, foram prorrogadas até esta segunda (17), e acabaram tendo o prazo ampliado novamente.

As taxas são de R$ 85 para o cargo de Agente de Polícia Legislativa, R$ 115 para Analista Legislativo e R$ 220 para o de Consultor Legislativo. As inscrições podem ser feitas no site do IBGP.

Com dois editais, o concurso oferece 35 vagas para preenchimento imediato. O primeiro abrange 20 vagas de nível superior, sendo 15 de Consultor Legislativo e 5 de Analista Legislativo. Já o segundo edital traz 15 vagas de nível fundamental para o cargo de Agente de Polícia Legislativa.

Cargos

Serão 15 vagas de nível superior para Consultor Legislativo, com salário inicial de R$ 9,3 mil para 30 horas semanais. Os cargos são para as áreas de Finanças Públicas, Controle Interno e Processo Legislativo (duas vagas para cada área, sendo uma para ampla concorrência e outra para candidato negro); Bem-Estar dos Animais; Agricultura; Mobilidade Urbana; Saúde Pública; Infraestrutura e Logística; Educação; Ciência e Tecnologia; Meio Ambiente; e Segurança Pública (uma vaga para cada área).

Outras cinco vagas de nível superior são para o cargo de Analista Legislativo, com salário de R$ 4,6 mil e carga horária de 30 horas semanais. Quatro vagas são para o grupo Contabilidade/Financeiro/Folha de Pagamento, que pede formação em Ciências Contábeis ou Administração (uma das vagas é destinada a candidatos negros e outra para candidatos indígenas), e uma vaga para Secretaria Legislativa/Administrativa (curso superior nas áreas administrativas, legislativas ou jurídicas).

Por fim, o cargo de Agente de Polícia Legislativa oferece 15 vagas, com exigência de nível fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. O salário inicial é de R$ 3.142,65. Das 15 vagas, 9 são de ampla concorrência, 3 são reservadas para negros, 2 para pessoas com deficiência e 1 para indígenas.

Esse cargo também possui jornada de trabalho de 30 horas semanais. Entretanto, conforme a necessidade do serviço e de acordo com a especificidade das atividades poderá ocorrer em turnos diurnos e noturnos, inclusive, em finais de semana e feriados, ou em sistema de plantão, admitindo-se a realização de jornadas especiais.