Obras de R$ 27,6 milhões vão universalizar o serviço de esgoto em Apiacá

today28 de abril de 2023 remove_red_eye34

O anúncio do investimento foi feito na manhã desta sexta-feira (28), pelo Governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, e pelo presidente da Cesan (Companhia Espírito-santense de Saneamento), Munir Abud. A solenidade também contou com a presença do prefeito de Apiacá, Fabrício Gomes Thebaldi.

Em Apiacá estão sendo aplicados pela Cesan R$ 27,6 milhões em obras que vão levar o serviço de coleta e tratamento de esgoto para todos os habitantes da sede do município, universalizando esse serviço antes do que prevê o Marco Regulatório do Saneamento. Ao todo serão beneficiados 5.366 moradores, que ao fim das obras terão seus imóveis ligados à rede de coleta e tratamento do esgoto. Os serviços de ligação dos imóveis serão feitos gratuitamente pela Cesan.

Para o presidente da Cesan, Munir Abud, com os investimentos da Cesan e do governo do ES, Apiacá se destaca no cenário nacional. “Muito em breve o município de Apiacá estará com seu serviço de coleta e tratamento do esgoto universalizado, tornando-se um dos municípios exemplo para todo o Brasil com abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto em toda a sua totalidade”, comemora.

Com a conclusão das obras, mais de um milhão de litros de esgoto serão coletados, tratados e devolvidos limpos ao ambiente, configurando-se na iniciativa mais significativa para a despoluição do Córrego Santa Bárbara e do Rio Itabapoana. Mais de 1.800 imóveis serão ligados ao sistema de esgoto, que terá mais de 16 mil metros de extensão de redes coletoras, interceptoras e de recalque, além de sistemas de bombeamento e uma estação de tratamento com eficiência para retirar 90% da carga orgânica do esgoto.

A previsão é que os serviços sejam concluídos até 2024. Ao fim das obras, o município, que hoje não tem esgotamento sanitário, terá o serviço universalizando antes do que prevê o Marco Regulatório do Saneamento.

Investimento em municípios da região Sul chega a R$ 111 milhões

Assim como em Apíacá, Atílio Vivácqua, Muqui e São José do Calçado, municípios da região Sul do Espírito Santo também estão recebendo obras que somam R$ 111 milhões para universalizar o serviço de coleta e tratamento de esgoto e garantir que o abastecimento de água, que já é universalizado nas áreas urbanas, chegue também às áreas rurais. As obras estão em andamento e devem ser concluídas até 2024.

Em Atílio Vivácqua o investimento para universalização do serviço de esgoto é de R$ 22,2 milhões para atender a mais de sete mil moradores da área urbana na sede do município. Estão sendo implantados mais de 17 mil metros de redes coletoras, emissoras e de recalque. O sistema também conta com estações de bombeamento e uma estação com capacidade para tratar mais de 1,5 milhão de litros de esgoto por dia, que serão devolvidos limpos ao ambiente.

Muqui recebe obras de esgoto no valor de R$ 29 milhões, com previsão de conclusão em 2025. Ao fim dos serviços, mais de 9 mil moradores terão à disposição o serviço de coleta e tratamento de esgoto. Mais de 31 mil metros de redes coletoras e de recalque estão sendo implantados, além de estações de bombeamento e uma estação com capacidade para tratar 1,8 milhão de litros de esgoto diariamente.

Por sua vez, em São José do Calçado, o valor das obras é de R$ 15 milhões, para melhorar a vida de cerca de 9 mil habitantes com coleta e tratamento do esgoto. O sistema de esgotamento sanitário do município terá capacidade para tratar mais de 1 milhão de litros de esgoto por dia. Estão sendo implantadas estações de bombeamento, tratamento e cerca de 3 mil metros de redes coletoras e de recalque.

Na região Sul, também estão em andamento obras no valor de R$ 17,2 milhões para implantar sistemas de abastecimento de água tratada em áreas rurais. A infraestrutura é construída pelo programa Pró-Rural, que entrega sistemas para autogestão das comunidades em parceria com as prefeituras municipais.

R$ 4,3 bi para universalização em todos os municípios

A universalização, conforme o Marco Regulatório do Saneamento, estabelece que até 2033 o serviço de abastecimento de água esteja disponível para 99% da população e o de coleta e tratamento do esgoto para 90%. Em todos os 53 municípios atendidos pela Cesan no Espírito Santo o abastecimento de água já é universalizado. O serviço de coleta e tratamento do esgoto atingiu a universalização em Vitória e Serra, na Região Metropolitana da Grande Vitória, e em outros cinco municípios do interior.

Para os demais municípios o plano de negócios é o mais arrojado já desenvolvido pela companhia. A empresa tem garantidos recursos da ordem de R$ 4,3 bilhões para investir até 2027. Na Região Metropolitana da Grande Vitória a meta é universalizar o esgotamento sanitário até 2026 e nos demais municípios até 2030. Também há investimento previsto para que o fornecimento de água, que já é universalizado nos municípios atendidos, acompanhe o crescimento das cidades, garantindo continuidade do abastecimento e segurança hídrica para a população.