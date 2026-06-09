Obras do Centro de Convivência avançam em Alfredo Chaves

today9 de junho de 2026 remove_red_eye74

A Prefeitura de Alfredo Chaves segue investindo no fortalecimento das políticas públicas de assistência social com a construção do novo Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (CCFV), no bairro Parque Residencial Cajá. A obra está em andamento e vai proporcionar um espaço mais amplo, moderno e adequado para o atendimento de crianças e adolescentes do município.

A nova unidade foi projetada para ampliar as ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, oferecendo um ambiente estruturado para a realização de atividades educativas, culturais, esportivas e de integração comunitária.

De acordo com a Secretaria, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) integra a Proteção Social Básica do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e atua de forma complementar ao trabalho realizado com as famílias. O objetivo é promover o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, além de prevenir situações de vulnerabilidade social por meio de atividades em grupo.

A construção da nova sede representa mais um importante investimento da administração municipal na área social. O espaço foi planejado para garantir mais conforto, segurança e qualidade no atendimento aos usuários do serviço.

Com investimento aproximado de R$ 700 mil, a obra está sendo executada pela empresa Maia GSA Engenharia Ltda. A expectativa é que, após a conclusão, a unidade amplie o acesso das famílias às ações socioassistenciais e contribua para o desenvolvimento social de crianças e jovens do município.

Atualmente, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos atende crianças, adolescentes, jovens e idosos por meio de atividades socioeducativas, culturais e de integração social.

Espaço para idosos também está em reforma

Além da construção do novo Centro de Convivência, a Prefeitura de Alfredo Chaves realiza a reforma do antigo prédio do Tororoma, localizado no Centro da cidade, que será transformado em um espaço voltado ao atendimento da população idosa.

O local receberá melhorias estruturais e passará a abrigar atividades destinadas às pessoas com mais de 60 anos. A proposta é que o espaço também funcione como centro cultural e de convivência, ampliando as oportunidades de integração e participação social da comunidade.