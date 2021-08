Obras do Mercado do Produtor de Guarapari estão em fase de conclusão

A Secretaria de Obras Públicas (Semop) e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura (Semag) está construindo o novo Mercado do Produtor Rural. A parte interna da obra já está pronta e agora está sendo feita a parte externa. Além disso, já está em processo de aquisição os equipamentos para serem instalados na área interna, como as bancas de atendimento, equipamentos de refrigeração, mesas e cadeiras para a praça de alimentação.

O local vai contar com sala de higienização das bancas, banheiros com acessibilidade, fraldário, vestiário com chuveiro, pátio de carga e descarga, sala administrativa, box para o setor de carnes, ambiente climatizado e moderno, bancas de aço inox, praça de alimentação com rampa de acesso e ordenamento do espaço físico.



A previsão é de que a obra seja entregue ainda neste semestre.