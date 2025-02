OPERAÇÃO MARATAÍZES MAIS SEGURA: ação em conjunto promove segurança na cidade

13 de fevereiro de 2025

A Prefeitura de Marataízes, com apoio da 9ª Companhia Independente da PM e da Polícia Penal, está organizando uma ação definitiva para promover a segurança de moradores, comerciantes e turistas no Município.

A Operação Marataízes Mais Segura, uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (Semasht), está sendo preparada inicialmente visando o Carnaval, mas será mantida na cidade nos meses subsequentes. Além da Semasht, que está capitaneando a operação, participarão também as secretarias de Defesa Social, Saúde e Serviços Urbanos.

Os detalhes da ação começaram a ser discutidos nesta quarta-feira, 12 de fevereiro, pelo secretário de Assistência Social, Habitação e Trabalho, Eduardo Bitencourt e o cabo PM Vidal, que tem se destacado denunciando pontos sensíveis de segurança pública, com atuação sobretudo de moradores em situação de rua. São inúmeros os registros de crimes como tráfico de drogas, furtos, assaltos, ameaças, lesões corporais, homicídios, porte ilegal de armas e até o inusitado caso recente ocorrido em janeiro, de uma mulher que usava um crachá falso da Prefeitura pra extorquir frequentadores da Praia Central.

Durante a reunião foi feito contato com a PM, por meio do comandante da 9ª Cia, major Nério Pereira da Silva Filho, e o subcomandante da unidade, capitão Lucas Egramphonte, que darão total apoio à operação, que também contará com o auxílio da Polícia Penal.

A intenção é abordar os moradores em situação de rua e fazer uma triagem, fornecendo auxílio da Assistência Social e tratamento da Saúde àqueles que precisam. Por outro lado, a polícia verificará as pessoas que possuem antecedentes criminais ou mandados de prisão em aberto.

Segundo o secretário Eduardo Bitencourt, a Operação Marataízes Mais Segura é um compromisso do prefeito Toninho Bitencourt e solicitada com veemência pela população, comerciantes e turistas de Marataízes.

“Nossos munícipes, comerciantes e visitantes não aguentam mais o ambiente de insegurança vivido por todos, inclusive pelos próprios verdadeiros moradores de rua”, disse.