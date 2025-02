Operação tem dois presos e mais de 1290 veículos abordados

Uma operação integrada do Programa Força Pela Vida, com foco em uso de álcool combinado com direção (Lei Seca) e transporte clandestino de passageiros, terminou com dois motoristas presos, diversos autos de infração de trânsito confeccionados, além de mais de 1290 veículos abordados. A ação foi realizada na noite da sexta-feira (31) e término durante a madrugada de sábado (1) e contou com mais de 60 agentes de segurança.

Pontos de abordagens foram montados em locais estratégicos em Vitória, Serra e Guarapari. A fiscalização de trânsito foi realizada com o objetivo de sensibilizar os condutores sobre a importância de respeitar as regras de trânsito e promover a segurança nas vias. Essa iniciativa visa evitar a perda de vidas, especialmente diante do aumento alarmante de acidentes de trânsito relacionados à combinação de álcool e direção.

O Governo do Estado tem aumentado o foco nesta questão, tendo em vista os dados de mortes nas vias do Espírito Santo, principalmente em 2024. Participaram da ação, além de agentes do Departamento Estadual de Trânsito (Detran|ES), efetivos das polícias Militar e Civil, da Guarda Municipal de Vitória, agentes de Trânsito da Prefeitura da Serra, Samu, Corpo de Bombeiros Militar, fiscais da Companhia Estadual de Transportes Coletivos Urbanos do Espírito Santo (Ceturb-ES) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As principais infrações flagradas pelos servidores durante as blitze foram circulação de veículos com licenciamento vencido e recusas ao teste do bafômetro, que chegaram a 79 casos, em 1225 feitos. Em três situações, os condutores foram autuados criminalmente. No ponto da Avenida Eudes Scherrer, o condutor de um Voyage, de 41 anos, realizava transporte irregular de passageiro. Ele assinou um Termo Circunstanciado e irá responder na Justiça, sendo liberado no local.

Ainda no local de fiscalização da Serra, um homem de 33 anos dirigia um Corolla, se recusou a fazer o teste de etilômetro, sendo que os policiais realizaram o auto de constatação de embriaguez, por conta dos sinais apresentados, e o mesmo foi conduzido à delegacia, sendo levado, posteriormente, ao sistema prisional.

Em Vitória, no ponto de abordagem da Avenida Dante Micheline, em Jardim da Penha, um homem de 27 anos conduzia uma motocicleta CG 160 Titan, com chassi e placa adulterados. Ele foi preso e autuado em flagrante por adulteração de veículo, sendo encaminhado ao Centro de Triagem de Viana.

Janeiro menos violento no trânsito do ES

Diversas ações de abordagem e blitze foram realizadas em todo o Espírito Santo durante o mês de janeiro, com objetivo de aumentar a fiscalização viária no Estado e reduzir as mortes no trânsito. Resultados já estão sendo obtidos, com a redução de 9,3% nos óbitos no tráfego de veículos e pedestres no Estado, em relação a janeiro de 2024.

Ao todo, foram 49 mortes nos últimos 31 dias, contra 54 no mesmo período do ano passado. Um grupo de trabalho foi criado integrando diversos órgãos do Governo do Estado, que discutem, semanalmente, ações para o avanço nesta diminuição e monitoram os dados diários de óbitos no trânsito.

Mobilização

⁠A Mobilização Nacional foi uma iniciativa da Associação Nacional dos Detrans, por meio do Fórum Permanente das Operações Lei Seca, onde se previu a realização de várias operações de fiscalização de trânsito e pontos de bloqueio envolvendo os Departamentos de Trânsito dos Estados e do Distrito Federal, os Batalhões de Trânsito das Polícias Militares e demais órgãos e entidades de todos os estados e do Distrito Federal.