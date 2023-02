Operação Verão: mais de 2,5 mil abordagens da Guarda Municipal de Vitória

today16 de fevereiro de 2023 remove_red_eye29

Com 2.537 abordagens realizadas entre 24 de dezembro e 12 de fevereiro, o resultado parcial da Operação Verão mostra a atuação intensa dos agentes do Grupamento Tático Operacional de Trânsito (GTO), da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV). O trabalho acontece, principalmente, nas praias da capital.

“Nosso intuito é reforçar a fiscalização e a orientação de trânsito em locais e horários de maior fluxo nesse período, com o objetivo de inibir as infrações e reduzir os acidentes de trânsito”, afirma o gerente de Operações e Fiscalização no Trânsito, Brunno Xavier.

No período citado foram 503 autos de infração aplicados, 102 remoções e 1.078 testes de alcoolemia.

“O foco da fiscalização de verão é alcoolemia no volante. O objetivo é de fiscalizar e conscientizar, estimular boas práticas e mudança de comportamento no trânsito. Atuamos de forma intensa no Carnaval de Vitória e a operação continua”, destacou.

Lei

De acordo com o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro (CBT), o valor da multa para o condutor que é pego dirigindo sob influência de álcool é de R$ 2.974,50. Além disso, a infração é considerada gravíssima e há o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou da Permissão para Dirigir e a retenção do Veículo.

Carnaval de Vitória

✅ 415 abordagens feitas pelo Grupamento Tático Operacional de Trânsito (GTO) a condutores de veículos;

✅ 97 autos de infração aplicados;

✅ 42 autos de infração foram aplicados por recusa de teste de alcoolemia ou por dirigir sob efeito de álcool;

✅ 18 remoções;

✅ 4 prisões.

foto divulgação Semsu