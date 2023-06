Orçamento Participativo: Presidente Kennedy começa receber propostas e reivindicações da população

A prefeitura Municipal de Presidente Kennedy começa a receber propostas e reivindicações da população para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias e do Orçamento 2024.

A população poderá contribuir com sugestões acessando o site da prefeitura (www.presidentekennedy.es.gov.br) e enviando suas propostas, apontando o que é prioridade para o município e a região em que vivem.

O formulário para participação popular já está disponível no site e ficará aberto até o dia 30 de agosto. Portanto, para participar é preciso estar atento a data.

O que é a LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias?

É a Legislação Municipal que estabelece as diretrizes, normas, prioridades, metas e principais parâmetros do Projeto de Lei Orçamentária Anual e constitui elo entre o Plano Plurianual – PPA e a Lei Orçamentária Anual – LOA, além de definir metas e prioridades a LDO determina, ponto a ponto, como devem ser a elaboração e a execução do orçamento do ano seguinte.

O que é a LOA – Lei Orçamentária Anual?

É a Legislação Municipal que programa as ações que o governo irá executar no exercício subsequente tornando possível a concretização das metas planejadas no PPA em observância à LDO.