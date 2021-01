Para evitar alagamentos, Bruno cobra limpeza de bocas de lobo da ES-010

O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) quer evitar os alagamentos tão comuns no período de chuvas de verão. Para isso, aprovou projeto indicativo na Assembleia Legislativa em que requer a manutenção ou troca das bocas de lobo de sarjeta da Rodovia ES-010, na Serra.

O objetivo é impedir as enchentes que trazem tantos prejuízos aos bairros que estão localizados à margem da rodovia.

O trecho que deverá passar por intervenções, caso o governo do Estado acate o pedido do parlamentar, vai do Status Motel ao Colégio Aristóbulo Barbosa Leão.

“É uma forma de mantermos a boa prestação dos serviços públicos de escoamento de águas da chuva. O entupimento de bocas de lobo abre caminho para enchentes e alagamentos, com resultados catastróficos para a comunidade, que muitas vezes perde recursos de uma vida inteira, como móveis e eletrodomésticos”, declarou o parlamentar.

E emendou: “O atendimento adequado à população diretamente afetada, de modo preventivo, visa evitar essa dor e, ao mesmo tempo, poupa o uso de recursos públicos lá na frente.”