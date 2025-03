Parceria impulsiona regularização fundiária no município de Piúma

A Prefeitura de Piúma e o Poder Judiciário do Espírito Santo firmaram um Acordo de Cooperação Técnica para a implementação de ações conjuntas na Regularização Fundiária Urbana. A iniciativa visa beneficiar núcleos reconhecidos como de interesse social, garantindo segurança jurídica e dignidade para famílias que vivem em áreas urbanas ou de expansão urbana.

O acordo, assinado pelo Prefeito Paulo Celso Cola Pereira e pelo Corregedor-Geral da Justiça do Espírito Santo, Desembargador Willian Silva, estabelece diretrizes para a legalização de imóveis ocupados predominantemente por população de baixa renda. Com isso, moradores dessas áreas poderão obter títulos de propriedade, assegurando o direito à moradia regularizada.

O documento prevê que a Corregedoria-Geral da Justiça atuará no suporte técnico e na liberação de selos de autenticidade para os registros imobiliários, além de promover ações junto aos cartórios para facilitar a emissão dos títulos.

Já a Prefeitura de Piúma ficará responsável por:

– Realizar o levantamento cadastral dos moradores;

– Elaborar plantas e memoriais descritivos das áreas a serem regularizadas;

– Viabilizar a titulação dos imóveis conforme a legislação vigente;

– Disponibilizar equipe técnica e estrutura para execução do projeto.

A regularização fundiária é um passo fundamental para garantir mais qualidade de vida aos moradores, permitindo o acesso a serviços públicos, valorização dos imóveis e segurança jurídica para as famílias beneficiadas. Além disso, o programa possibilita a ampliação das políticas de habitação e desenvolvimento urbano no município.

Estiveram presentes o Prefeito Paulo Cola; Corregedor-Geral de Justiça, Desembargador Dr. Willian Silva; Juiz Diretor do Foro, Dr. Diego Ramires; Juízes de Direito, Dr. Eduardo Geraldo de Mattos e Dr. Richard Moraes, Procurador-Geral de Piúma.

A Prefeitura de Piúma e o Poder Judiciário reforçam o compromisso com a transparência na execução do programa. O acordo será amplamente divulgado e os resultados das ações serão compartilhados com a população.