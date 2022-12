Paris Filmes apresenta principais estreias nacionais para 2023

A Paris Filmes anunciou seus principais lançamentos nacionais para o cinema em 2023. Os destaques são os títulos “O Mágico di Ó”, de Pedro Vasconcelos, adaptação do musical ‘”Mágico di Ó – O Clássico em Forma de Cordel”; “Meu Nome é Gal”, cinebiografia de Gal Costa dirigida por Dandara Ferreira e Lô Politi; “Grande Sertão: Veredas”, de Guel Arraes, inspirado na obra literária de Guimarães Rosa, e “Tá Escrito”, de Matheus Souza, estrelado por Larissa Manoela. Outros destaques são “Minha Irmã e Eu”, dirigido por Susana Garcia e com Ingrid Guimarães e Tatá Werneck no elenco; “Bandida”, ficção que conta a história de uma mulher chefe do tráfico de drogas na Rocinha, dirigida por João Wainer; “Os Enforcados”, protagonizado por Leandra Leal e Irandhir Santos e dirigido por Fernando Coimbra; e “Tô de Graça”, de César Rodrigues, baseado no seriado do Multishow.

Os longas, dos mais diversos gêneros, são produzidos por diferentes produtoras, as principais do país, entre elas a Paris Entretenimento, do grupo Paris, Gullane e Conspiração. A Paris Filmes adquiriu os direitos de distribuição dos títulos, sempre com o cinema como primeira janela de exibição. Os filmes estão em diferentes estágios de produção, a maioria já foi rodada e está em pós-produção, alguns estão sendo filmados no momento e outros estão em pré-produção ou serão produzidos nos próximos meses.

Confira os destaques do line-up de filmes nacionais da Paris Filmes para 2023:

O Mágico di Ó

Sinopse: em uma adaptação de um espetáculo musical, “O Mágico di Ó” embarca na história de Doroteia, a menina esperançosa que, acompanhada de seus tios, deixa sua terra sem chuva e sem arco-íris com destino à capital paulista em busca de uma vida melhor. No meio do caminho, esbarra com Mamulengo, Cabra-de-Lata e o Leão e juntos eles veem seus objetivos pessoais serem transformados.

Produtora: Boa Ideia Entretenimento

Diretor: Pedro Vasconcelos

Previsão de lançamento: 2023

Meu Nome é Gal

Sinopse: “Meu Nome é Gal” retrata parte da trajetória de Maria da Graça Costa Penna Burgos, uma menina tímida que desde muito cedo soube que a música iria guiar seus caminhos. Gracinha, como era chamada pela mãe Mariah, uma de suas grandes incentivadoras, foi criada sozinha por essa mulher batalhadora que sempre a estimulou a correr atrás de seus sonhos. Aos 20 anos, ela decide viajar rumo ao Rio de Janeiro para se tornar cantora. Lá, a jovem encontra seus amigos da Bahia: Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Dedé Gadelha, que acompanham os primeiros passos de Gal na música profissional no final da década de 1960.

Produtora: Paris Entretenimento

Diretor: Dandara Ferreira e Lô Politi

Previsão de lançamento: março de 2023

Grande Sertão: Veredas

Sinopse: numa gigantesca comunidade de uma periferia brasileira chamada “Grande Sertão”, a luta entre policiais e bandidos assumiu ares de uma guerra de verdade trazendo as questões comuns ao gênero épico: lealdade, vida e morte, amor, coragem, etc, RIOBALDO, bandido regenerado, é o narrador da história. Entrou para o crime por amor a DIADORIM, mas nunca teve coragem de revelar sua paixão por um homem.

Produtora: Paranoid Filmes

Diretor: Guel Arraes

Previsão de lançamento: 2023

Tá Escrito

Sinopse: estudante de publicidade, Alice sonha em se tornar uma influencer de destaque nas redes sociais. Ela faz de tudo, mas nada traz os números de seguidores desejados. Até que um dia chega em sua casa seu primeiro “recebidinho”: um livro totalmente em branco, apenas com instruções que indicam que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará. A partir daí Alice terá o poder de influenciar a todos.

Produtora: Paris Entretenimento

Diretor: Matheus Souza

Previsão de lançamento: 2023

Minha Irmã e Eu

Sinopse: as irmãs Mirian e Mirelly nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.

Produtora: Paris Entretenimento

Diretora: Susana Garcia

Previsão de lançamento: 2023

Bandida

Sinopse: aos nove anos, Rebeca é vendida por sua avó para o bicheiro que comandava a Rocinha. Disputada por bicheiros e traficantes, a comunidade passa por mudanças de poder. Rebeca vira mulher do traficante chefe e, com a morte do parceiro, sua sucessora. A eletrizante trajetória de crime, violência, drogas e amor de uma mulher chefe do tráfico na Rocinha, no Rio de Janeiro dos anos 1980.

Produtora: Paris Entretenimento

Diretor: João Wainer

Previsão de lançamento: 2023

Os Enforcados

Sinopse: a história do casal Regina e Valério no submundo do jogo do bicho, com humor ácido e ritmo eletrizante. Valério é filho e sobrinho de bicheiros e, apesar de não querer se envolver nos negócios da família, acaba sendo influenciado por Regina e os dois se envolvem em uma trama sinistra e surpreendente.

Produtora: Gullane e Fado Filmes

Diretor: Fernando Coelho

Previsão de lançamento: 2023

Tô de Graça

Sinopse: baseado no seriado da Multishow, o longa acompanha o casal Graça e Moacir, que mora na favela com alguns de seus muitos filhos. Ao ganhar uma indenização inesperada, ela decide torrar o dinheiro levando toda a família, com exceção do marido, para um feriadão em Araruama. Enquanto se mete em confusões, lembra dos tempos de solteirice e reencontra uma antiga paixão, Graça vai ter que lidar com o descaso da filha mais velha e testar seu amor por Moacir. No fim, a família mostra que, apesar de tudo, está mais unida do que nunca.

Produtora: Conspiração

Diretor: Cesar Rodrigues

Previsão de lançamento: 2023