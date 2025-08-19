Participe da construção da Saúde que você quer para Anchieta

Segunda reunião pública, nesta quinta (21), vai debater prioridades do Plano Municipal de Saúde 2026-2029

Dando continuidade ao processo de elaboração do Plano Municipal de Saúde (PMS) 2026-2029, a Prefeitura de Anchieta, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida a população para a segunda reunião pública, que acontecerá no dia 21 de agosto, às 18h, na Câmara Municipal de Anchieta.

A primeira reunião já foi realizada no dia 11 de agosto, reunindo dezenas de moradores do interior, que apresentaram sugestões e demandas para o fortalecimento da Saúde no município. Além disso, entre junho e julho, uma Consulta Pública online recebeu mais de 100 contribuições de moradores de diferentes regiões, reforçando o compromisso da gestão em ouvir a população.

O secretário municipal de Saúde, Renato Lorencini, reforça a importância da participação popular. “A construção do Plano Municipal de Saúde precisa refletir as reais demandas da nossa população. Por isso, cada contribuição é essencial. Ao ouvir as comunidades, conseguimos planejar ações que realmente façam a diferença no cotidiano dos cidadãos, reforça.”

Saiba mais

Reunião Pública para Construção do Plano Municipal de Saúde

21 de agosto (quinta-Feira)

Horário: 18h

Local: Câmara Municipal de Anchieta