Partido de Casagrande lança Bruno Lamas na Serra

10 de setembro de 2020

O Partido Socialista Brasileiro (PSB), liderado no Estado pelo governador Renato Casagrande, vai lançar, no próximo sábado (dia 12/09), às 10 horas, no Singo’s Clube, em Jardim Limoeiro, o deputado estadual Bruno Lamas como candidato à Prefeitura da Serra na eleição do próximo dia 15 de novembro.

O parlamentar é uma das principais apostas do PSB na Grande Vitória, ocupando a cabeça de chapa, e já fechou parceria com o DEM do casal Ferraço, dos deputados Theodorico Ferraço (estadual) e Norma Ayub (federal). Inclusive, a convenção do aliado irá ocorrer no mesmo local.

A vice-governadora Jacqueline Moraes (PSB) é uma das entusiastas do lançamento de Bruno Lamas para prefeitura da cidade. A vice pretende participar ativamente do processo eleitoral a fim de ajudar a eleger o maior número de prefeitos alinhados com o projeto do PSB.

Além do DEM, Bruno mantém conversas com o PV, o Avante e o Cidadania, o que deve ser intensificado até o dia 26 deste mês, prazo final para o registro de candidaturas. O PSB vai lançar chapas completas para vereador na cidade (com pré-candidatos homens e mulheres).

“Minha expectativa é de um momento muito especial. Vamos reunir a militância para unirmos forças e construirmos um projeto à altura do que espera o cidadão serrano. Respeitando as regras eleitorais e o ‘novo normal’, faremos uma linda convenção”, garantiu Bruno Lamas.

O diagnóstico com os problemas e soluções do município foi apontado pelo PSB, que concluiu no dia 10 de agosto o “Conversa com o 40 – Serra Conectando Ideias e Projetos”, após realizar seminários virtuais e presenciais de formação política nas 13 regiões da cidade.

O prazo das convenções começou no último dia 31 e vai até o dia 16, respeitando o novo calendário eleitoral prorrogado pela Emenda Constitucional 107/2020, em decorrência da pandemia de Covid-19.

O encontro do PSB, inclusive, apesar de ser presencial, vai atender às recomendações médicas e sanitárias, com distanciamento dos pré-candidatos, uso de máscaras e álcool em gel.