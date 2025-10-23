PCES | Morre primeiro cão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa

Foram 14 anos de serviços prestados à sociedade, cerca de 1,5 tonelada de entorpecentes retirados das ruas e um legado de auxílio nas operações da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

A PCES se despediu, na noite de terça-feira (21), do K9 Zack, primeiro cão do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). O guerreiro canino morreu vítima de um câncer nos pulmões.

Zack nasceu em julho de 2011 e entre 2012/2013 recebeu o treinamento que o habilitou como cão de faro, sob a condução do então investigador de polícia André Cardoso (atualmente Oficial Investigador de Polícia – OIP). Ele foi o primeiro membro da unidade de canil da DHPP, criada em 2012, em uma parceria firmada entre a Polícia Civil e a Receita Federal, sendo treinado pelos mesmos profissionais que adestram os cães do Centro Nacional de Faro da Receita Federal do Brasil (CNCF).

Sob a condução do policial André Cardoso, Zack atuou em investigações de homicídios, em ações de combate ao tráfico de drogas e auxiliou o trabalho de outras unidades da PCES. Em 2015, a dupla encontrou 47 quilos de maconha no bagageiro de um ônibus interestadual abordado em Iúna.

Zack também trabalhou ao lado de cães de outras corporações, como os cães Glock, Ursa e Lana, da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Em 2016, Zack e Lana localizaram cerca de 50 quilos de maconha em um ônibus abordado na BR-101, vindo de São Paulo. Esta foi uma das inúmeras operações conjuntas das quais ele participou.

Ações com a Polícia Federal (PF), Receita Federal do Brasil, Polícia Penal do Espírito Santo (PPES, Corpo de Bombeiros Militar (CBMES) e Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) também enriquecem o currículo do policial de quatro patas. O cão desempenhou atividades policiais até 2022, quando se aposentou das ruas. Já idoso, permaneceu com seu tutor, sendo cuidado e convivendo com crianças e outros cães.

“Zack foi fundamental no combate ao tráfico de drogas, participando de inúmeras operações policiais. A sua existência e atividade foram cruciais para a integração e o sucesso das ações conjuntas com diversas instituições. Gostaria de agradecer a todos pela confiança demonstrada durante a nossa trajetória e, especialmente, ao Dr. Gustavo Machado Jantorno, médico veterinário, PhD em Ciências Animais e treinador responsável do Centro Nacional de Cães de Faro da Receita Federal, por ter sido o mentor e responsável pela carreira de sucesso do K-9 Zack”, disse Cardoso.

por Camila Ferreira