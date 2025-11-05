PCES prende 20 suspeitos na 3ª fase da Operação Fim da Linha, em Fundão

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão e do Centro de Inteligência e Análise Telemática do Norte (CIAT Norte), deflagrou, na manhã desta quarta-feira (05), a terceira fase da Operação “Fim da Linha”. Ao todo, 20 suspeitos foram detidos e, armas e drogas foram apreendidas durante as ações.



A operação teve como objetivo o cumprimento de 35 mandados de busca e apreensão e 27 mandados de prisão contra integrantes de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, com base em Fundão e ramificações na Serra. Também foram cumpridos mandados nos municípios de Vila Velha e Colatina.



A ação contou com o apoio das Divisões Especializadas de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra e de Vila Velha, da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Colatina, do 5º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) da Casa Militar, entre outras unidades. Participaram da operação 79 policiais civis e 16 policiais militares.

Segundo o superintendente de Polícia Regional Norte (SPRN), delegado Fabrício Dutra, a operação atingiu a estrutura completa do tráfico na região. “A operação atinge toda a hierarquia criminosa do tráfico de drogas em Fundão, alcançando desde os integrantes que atuavam na função de vapor, responsáveis pela venda a varejo, até escoltas, gerentes, chefes e o líder maior do grupo criminoso. Essa é a terceira fase da Operação ‘Fim da Linha’, que teve início em abril, quando apreendemos drogas e armas escondidas em uma área de mata”, declarou o delegado.



Dutra também reforçou: “Esses indivíduos, ligados à facção Comando Vermelho, chegaram a determinar ataques e ameaças contra agentes públicos. A resposta está sendo dada agora, com esse trabalho conjunto que já resultou na prisão de 20 criminosos.”



O chefe da 13ª Delegacia Regional de Aracruz, delegado Roberto Fanti, lembrou o caráter integrado da ação. “Estamos na 13ª Delegacia Regional prestando apoio irrestrito ao delegado Leandro Sperandio, titular da DP de Fundão. Trata-se de uma operação importante para toda a região Norte, englobando as cidades envolvidas e dando a resposta necessária à criminalidade. O Estado está presente!”

Para o titular da Delegacia de Polícia (DP) de Fundão, delegado Leandro Sperandio, a investigação identificou toda a cadeia criminosa. “Foram oito meses de investigação, com o auxílio da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Identificamos toda a estrutura desse grupo, que se autodenomina ‘Tropa da França’ e possui vínculo com o Comando Vermelho, facção com atuação em diferentes regiões do Espírito Santo. Até o momento já prendemos 20 integrantes — restam sete — e seguimos com as diligências para localizar e prender os demais. Na operação foram apreendidas duas pistolas, além de entorpecentes. É um saldo muito positivo para a região e demonstra que não toleraremos a tomada de espaços públicos pela criminalidade”, afirmou o delegado.

Durante as investigações anteriores (1ª fase), foram apreendidos mais de um quilo de maconha e mais de dois quilos de cocaína, além de armas. A terceira fase dá continuidade ao enfrentamento às atividades ilícitas adotadas pela organização, que vinha promovendo tráfico e crimes violentos na área.