PCES prende suspeito de sequestro e cárcere privado em Linhares

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Regional de Linhares e da Delegacia Especializada de Infrações Penais Outras (Dipo) de Linhares, com apoio da Delegacia de Polícia (DP) de Sooretama, realizou, na segunda-feira (1º), uma operação no bairro Interlagos, em Linhares, para efetuar a prisão de um homem de 39 anos suspeito dos crimes de sequestro e cárcere privado.

Conforme a apuração inicial, no domingo (30), ele havia contratado os serviços de duas mulheres no bairro Centro, em Linhares, e, após o atendimento, exigiu repetir o ato, o que foi negado. Em seguida, o indivíduo invadiu a residência onde as vítimas estavam, arrastou uma delas para fora e a colocou em um veículo que estava estacionado nas proximidades, fugindo do local.

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) localizou o automóvel próximo à ponte de Linhares e tentou realizar a interceptação. A perseguição resultou em um acidente, o suspeito fugiu, mas a vítima foi resgatada com segurança.

Após identificá-lo, a Polícia Civil iniciou diligências para localizá-lo, já que, além dos crimes cometidos, ele tinha um mandado de prisão em aberto por tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

“As equipes o encontraram no bairro Interlagos. O suspeito estava preparado para fugir, ‘com a mala pronta’, mas a residência foi cercada e ele foi capturado”, disse o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.

O homem foi conduzido à Delegacia Regional de Linhares, onde foi dado cumprimento ao mandado de prisão. Posteriormente, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça.