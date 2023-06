Pequenos negócios lideram na geração de empregos no Espírito Santo

O Espírito Santo registrou de abril de 2022 a abril de 2023 um saldo positivo de 47.527 mil empregos gerados. Nesses 13 meses, as micro e pequenas empresas (MPEs) foram responsáveis por 71,5% dessas oportunidades, ou seja, 34 mil empregos.

Nesse mesmo período, os pequenos negócios registraram apenas um saldo negativo, no mês de dezembro. Os dados fazem parte do levantamento realizado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

“As micro e pequenas empresas já se consagraram como a força motora da economia no Espírito Santo, se destacando na geração de emprego e renda para os capixabas. Tudo isso é reflexo de um trabalho colaborativo para o fortalecimento de um ambiente de negócios favorável ao desenvolvimento dessas empresas no estado”, ressalta o superintendente do Sebrae/ES, Pedro Rigo.

A sequência positiva seguiu de janeiro a abril deste ano, com 8.694 empregos gerados, o que representa 55,8% do saldo total de empregos no período. Se avaliado apenas o mês de abril, foram gerados 2.596 empregos pelas MPEs, contra 1.498 gerados pelas médias e grandes empresas (MGE). Nesse comparativo, as micro e pequenas empresas representam aproximadamente 45% do saldo total de empregos.

Setores

No mês de abril, o saldo positivo de emprego entre as micro e pequenas empresas foi liderado pelo setor de Serviços, seguido do setor de Construção e com destaque para o Comércio, que apresentou uma recuperação e registrou o primeiro saldo positivo do setor desde o início do ano. Apenas a Indústria da Transformação apresentou saldo negativo em abril.