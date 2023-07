Perigosa e Linda bate recorde e é a melhor estreia de Bruno & Barretto em oito anos

Primeiro lançamento de “Outro Patamar”, a nova música da dupla supera os três milhões de views em 24 horas

Uma performance realmente digna de “Outro Patamar”. Assim foi a estreia de “Perigosa e Linda”, primeira faixa do novo DVD de Bruno & Barretto, gravado no dia 10 de junho, em Maringá (PR).

Considerado um dos melhores lançamentos do mercado na última sexta-feira (30), a música bateu a inacreditável marca de três milhões de visualizações em 24 horas. Nesta segunda-feira (03), a faixa iniciou a semana alcançando a marca de 5 milhões de acessos e permanecendo entre os clipes em alta no ranking da plataforma de vídeos.

“É muita coisa! Só podemos agradecer aos nossos fãs por esse carinho, pois já é a melhor estreia de um clipe da história da dupla. Sempre batemos cerca de 1 milhão de visualizações em 24 horas, e essa mais do que dobrou”, diz Bruno.

“Viemos realmente fazer um lançamento de outro patamar. Já na gravação sentimos que ela vinha com essa pressão, a conexão foi imediata, tanto que antecipamos o lançamento já que ela tinha viralizado em algumas redes. Que ‘Perigosa e Linda’ tenha vida longa”, completa Barreto.

“Perigosa e Linda”, nas vozes inconfundíveis de Bruno & Barretto, chegou aos aplicativos na última sexta-feira (30). O filme, no canal do YouTube, já contabiliza quase cinco milhões de views.

“Outro Patamar”, quinto projeto audiovisual da dupla paranaense, trouxe 16 faixas, dentre elas, a canção assinada por Wilceu Pause. Com o repertório do DVD já fechado, Bruno & Barretto não titubearam e a incluíram entre as selecionadas, após ouvirem uma versão em remix da música.

“Ela tem muito o nosso estilo. Dava para criar algo muito especial na produção musical, com a nossa pegada. Estamos bem felizes com o resultado nas plataformas e YouTube. Além disso, ela já entrou no nosso repertório do show e parece até que desde sempre foi feita pra caber no nosso mundo de forma muito particular”, fala Bruno.

Com média de 20 apresentações por mês, Bruno & Barretto já preparam a nova turnê “Outro Patamar”, que deve estrear em breve. Até lá, os fãs podem se preparar com a série de lançamentos que a dupla fará daqui por diante.

“’Perigosa e Linda’ foi só o começo do que ainda vamos apresentar. Ao público, aos nossos fãs, muito obrigado! Vem muita coisa boa, muita coisa acontecendo e que só nos trazem motivo de muita felicidade. Que ‘Perigosa e Linda’ viva para sempre na nossa história junto a vocês”, encerra Barretto.

foto Ackley Serrano