Pesquisa aponta Ricardo Ferraço à frente na corrida pelo Governo do Estado em 2026

today11 de julho de 2025 remove_red_eye45

O Instituto de Pesquisas e Estatística do Espírito Santo (IPESES) realizou, de 7 a 9 de julho, entrevistas com 1.620 eleitores de 30 municípios capixabas e apontou o vice‑governador Ricardo Ferraço (MDB) na liderança das intenções de voto para o Governo em 2026, com 32,8%.

Em seguida aparecem Lorenzo Pazolini (Republicanos), prefeito de Vitória, com 21,8%; Arnaldinho Borgo (sem partido), prefeito de Vila Velha, com 15,2%; e o deputado federal Da Vitória (Progressistas), com 5,4%. Entre os entrevistados, 14,3% não souberam informar sua preferência, 3,1% estão indecisos e 7,3% votariam em branco ou nulo.

Na pesquisa de rejeição, o deputado Da Vitória lidera com 17,1% de votos “jamais”, seguido por Ferraço (14,2%), Pazolini (13,6%) e Borgo (13,3%). Outros 26,5% não quiseram ou não souberam opinar, e 15,3% não rejeitam nenhum dos citados.

O levantamento respeitou cotas de sexo, faixa etária, escolaridade, renda e distribuição regional, e tem 95% de nível de confiança com margem de erro de 2,5 pontos percentuais.