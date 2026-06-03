Pessoas com deficiência terão voz na construção de novo plano estadual no ES

today3 de junho de 2026 remove_red_eye86

Projeto do Ifes, em parceria com o governo do Estado, quer ouvir quem vive a realidade da deficiência para fortalecer a inclusão nos 78 municípios capixabas

As pessoas com deficiência do Espírito Santo estão sendo chamadas a participar da construção de um importante instrumento para fortalecer a inclusão e garantir mais direitos: o Plano Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

Para ampliar essa participação, o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), por meio do Centro de Referência em Formação e em Educação a Distância (Cefor), em parceria com o governo do Estado, oferece o curso gratuito e totalmente online “Fortalecimento de Políticas Públicas para Pessoa com Deficiência: direitos e controle social em pauta”.

A formação reúne cerca de 900 participantes e aborda temas como direitos das pessoas com deficiência, participação social e fortalecimento dos conselhos municipais.

Os conteúdos foram desenvolvidos em linguagem simples, com tradução em Libras e audiodescrição, garantindo acessibilidade e autonomia aos alunos.

A iniciativa integra o projeto “Fortalecimento de Políticas Públicas para a Pessoa com Deficiência no Espírito Santo”, realizado pelo Ifes e pela Subsecretaria de Inclusão da Pessoa com Deficiência, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes).

O objetivo é ouvir pessoas com deficiência, familiares, representantes de conselhos, gestores e profissionais da área para que o novo plano estadual reflita as necessidades reais de quem enfrenta diariamente os desafios da inclusão.

Segundo a coordenadora-geral do projeto, a professora doutora Larissy Alves Cotonhoto, a construção das políticas públicas precisa acontecer com a participação direta da população.

“Compreendemos que as políticas públicas voltadas às pessoas com deficiência só fazem sentido quando são construídas de forma coletiva e participativa. Por isso, reunimos diferentes vozes e experiências para garantir que o plano estadual represente a realidade das pessoas com deficiência em todo o Espírito Santo”, destacou.

Além do curso, o projeto prevê ações de escuta e diálogo nos 78 municípios capixabas para garantir que as contribuições da sociedade façam parte do documento final.

SERVIÇO

As próximas reuniões ocorrerão nas seguintes datas e municípios:

20 de junho – Colatina

25 de julho – Nova Venécia

22 de agosto – Vitória

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected]

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