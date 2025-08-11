Pietra Quintela abraça temporada de autoconhecimento

Autêntica e expressiva na vida e na arte, Pietra Quintela vive um momento de descobertas e de autoconhecimento. Depois de crescer diante das câmeras, ela aprendeu a se reinventar. “Contar histórias é algo que sempre esteve comigo. Cresci atuando e quero seguir nesse caminho, me desafiando e mostrando novos lados meus, tanto como artista quanto como pessoa”, afirma.

Agora, às vésperas de completar 18 anos, a forma como a atriz se expressa também mudou, inclusive, na hora de escolher o que vestir. “Meu estilo acompanhou o meu crescimento. Hoje me visto de acordo com o que acredito, com o que me faz sentir bem. Amo conforto, sou fã de moletom, jeans, regata… mas gosto de colocar meu toque com uma jaqueta mais pesada ou acessórios que deem personalidade ao look”, conta.

Fã declarada do inverno, Pietra ainda se empolga com as possibilidades do guarda-roupa. “O inverno é a minha estação favorita quando o assunto é me vestir. Amo ver todo mundo mais arrumado. Uso muito sobretudo, bota, calça, jaqueta… me sinto supercriativa nessa época”, entrega ela, que curte o período de férias da TV.

Inspirada por nomes como Kendall Jenner, Bella Hadid, Sasha Meneghel e Bruna Marquezine, Pietra garante que é apaixonada por moda e que sabe reconhecer o que não combina com seu estilo. “Admiro vários estilos, mas sei o que funciona em mim. Nunca fui de misturar muitas estampas, por exemplo. Gosto de manter a minha identidade, sem me forçar a algo que não me representa”, explica.

Com vários planos para a vida pessoal e para a carreira, ela mantém o entusiasmo. “Sempre gostei muito de todo o universo da arte. Acho que moda e atuação andam muito juntas, não tem como separar uma da outra”, diz a atriz, que mantém o visual como um forte aliado.

fotos divulgação e Franklin Maimone