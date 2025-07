Pietra Quintela se aventura no grafite, em São Paulo

Ao lado da influenciadora Fran Justus, a atriz amplia suas experiências na arte

A atriz Pietra Quintela viveu uma experiência diferente e cheia de cor ao participar do quadro Vai Que Dá, apresentado pela influenciadora Fran Justus. Em São Paulo, ela encarou o desafio de aprender grafite com o artista Zytho Romão, que tem 25 anos de experiência na área. Empolgada com a novidade, Pietra não escondeu o entusiasmo: “Foi incrível, dá vontade de fazer a parede inteira”.

Assista: https://www.instagram.com/reel/DLlH4QfS51S/?igsh=MTBwdmZyZ2R5dDNzeA==

A atividade uniu criatividade, diversão e muita arte urbana, revelando um novo lado das participantes. “Nunca mais olharei para os muros de São Paulo da mesma forma”, comentou Fran.

Conhecida por seu carisma e versatilidade, Pietra vem aproveitando o tempo livre para explorar novas atividades e se conectar com diferentes formas de expressão. A oficina, além de divertida, revelou um lado criativo de Pietra pouco visto pelo público, reforçando seu interesse por experiências fora das câmeras. “Já dá para pensar em uma nova personagem para novela das 9”, brincou Fran, exaltando o talento da jovem.

A interação com o grafite, além de ser um momento de diversão, também marcou um respiro criativo para Pietra, que costuma aproveitar as férias para vivenciar novas descobertas. No ano passado, por exemplo, a atriz aproveitou o período para estudar Cinema, nos Estados Unidos. Agora, ao lado de Fran Justus, ela mostrou que está sempre aberta ao aprendizado.

“Para quem está no mercado artístico, é importante ser alguém cada vez mais completo. Quanto mais estudo, melhor, e mais chances e oportunidades se abrem para mim. O canto anda junto com a atuação”, garante ela.