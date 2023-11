“Pinicão” de Jardim Camburi, em Vitória, está com os dias contados

O deputado Gandini comemorou licitação que será realizada em 17 de janeiro. A proposta é levar Estação de Tratamento de Esgoto para dentro da ArcelorMittal, para reuso da água com fins industriais, o que vai colocar fim ao odor que incomoda os moradores e fortalecer o turismo na praia de Camburi

Os moradores de Jardim Camburi, em Vitória, que sofrem com o odor da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro, conhecida popularmente como “Pinicão” e que está localizada em uma área do aeroporto de Vitória, têm um bom motivo para comemorar.

É que a Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) anunciou para o dia 17 de janeiro a licitação, na Bolsa de Valores de São Paulo, que vai definir a empresa que ficará responsável pela construção, operação e manutenção da estação de tratamento de efluentes sanitários da bacia de Camburi com fins de fornecimento de água de reuso para utilização industrial. O uso da tecnologia colocará fim ao odor.

O presidente da Cesan, Munir Abud, confirmou ontem (20), durante a apresentação do Painel do Saneamento, pelo Tribunal de Contas do Espírito Santo, que haverá a subconcessão de reuso com o objetivo de desativar a ETE de Camburi, levando a estação para dentro da base da empresa ArcelorMittal.

“A Cesan estuda uma PPP (Parceria Público-Privada) com uma planta de dessalinização aqui no Estado, que será mais uma garantia de segurança hídrica para a população capixaba. Hoje temos a qualidade dos nossos rios, mas sabemos que essa realidade pode mudar”, declarou Abud.

Conforme a Cesan, o projeto consiste na construção, operação e manutenção de estação elevatória de reversão de esgoto bruto, linhas de recalque e Estação de Produção de Água de Reuso (Epar), que terá capacidade instalada de 300 litros por segundo.

A vencedora do leilão vai investir R$ 240 milhões na construção da nova estrutura, que deve ser entregue em 2026 e irá atender a 164 mil moradores dos municípios de Vitória e da Serra. O prazo da concessão é de 30 anos. “Estou confiante que o certame será exitoso”, afirmou o presidente da Cesan.

LUTA

A desativação da ETE é uma antiga bandeira de luta da Associação Comunitária de Jardim Camburi, conforme explicou o deputado estadual Fabrício Gandini (sem partido), morador do bairro, e que participou intensamente, ainda como vereador de Vitória, das discussões para a retirada da estação.

Para Gandini, licitação é um importante passo para desativar a estação de esgoto de Jardim Camburi. (foto divulgação)

“Para o bairro, é uma vitória porque retira o incômodo odor, ou seja, a poluição do ar, que chega aos moradores e vai até a praia de Camburi, um atrativo turístico da capital. Além disso, a água servirá para reuso. Não será jogado mais o efluente ali na região de mangue”, comemorou Gandini.

O parlamentar, que preside a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, fez questão de destacar a importância da decisão para a natureza, uma vez que, nos casos em que o tratamento não é totalmente eficaz, o esgoto é atualmente lançado no maior mangue urbano do Estado, que se encontra na região.