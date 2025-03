Piúma, a Capital Capixaba do Carnaval, fez história em 2025

O Carnaval 2025 de Piúma entrou para a história como o maior e inesquecível do Espírito Santo! Com uma programação recheada, shows memoráveis e uma energia contagiante, a cidade se consolidou de vez como a Capital Capixaba do Carnaval, atraindo mais de 300 mil foliões ao longo dos dias de festa.

Este ano, Piúma superou todas as expectativas e se tornou o destino preferido dos capixabas e turistas que buscavam um Carnaval com organização impecável, segurança reforçada e uma atmosfera única. A cidade se transformou em um verdadeiro mar de alegria, com trio elétrico, shows no palco e blocos de rua, garantindo que ninguém ficasse parado.

A festa contou com atrações nacionais de peso, como Durval Lelys, um dos maiores nomes do axé, e Reinaldinho, ex-vocalista do Terra Samba, além de apresentações vibrantes de artistas como Beto Kauê, Banda MC6, Banda KS10, Grupo Pele Morena, Simplicidade do Samba, Flavinha Mendonça, Fernanda Pádua e muito mais!

Os blocos tradicionais também brilharam e arrastaram multidões pelas ruas de Piúma. O Bloco do Mé, Bloco Limão Rosa e Bloco Morto Vivo mantiveram a tradição e a animação em alta, reforçando a identidade cultural e o espírito festivo de Piúma.

O impacto econômico do Carnaval foi um dos grandes destaques deste ano. Com mais de 300 mil pessoas circulando pela cidade, o evento movimentou milhões de reais no comércio local, beneficiando desde pequenos vendedores ambulantes até os grandes estabelecimentos da região. Restaurantes, bares, pousadas e hotéis registraram ocupação recorde, consolidando o potencial turístico de Piúma e reforçando seu nome no calendário das melhores festas do país.