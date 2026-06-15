Piúma realiza 1ª Semana Municipal de Políticas sobre Drogas

today15 de junho de 2026 remove_red_eye50

A Prefeitura de Piúma realiza, entre os dias 22 e 28 de junho, a 1ª Semana Municipal de Políticas sobre Drogas, iniciativa que busca ampliar o debate sobre prevenção, conscientização e fortalecimento das políticas públicas voltadas ao cuidado com a vida. A programação contará com palestras, plenárias e atividades abertas à população, reunindo especialistas, autoridades e representantes da sociedade civil.

A proposta é promover um espaço de diálogo e reflexão sobre os impactos do uso de drogas na sociedade, além de incentivar a construção de estratégias integradas de prevenção, acolhimento e promoção da saúde.

A abertura oficial acontece na próxima segunda-feira (22), às 19 horas, no auditório do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) – Campus Piúma. O evento contará com a participação do juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Vila Velha e membro do Conselho Estadual sobre Drogas do Espírito Santo (COESAD-ES), José Augusto Farias de Souza, que abordará aspectos jurídicos e sociais relacionados ao tema.

Já na terça-feira (23), às 18 horas, o debate continua no auditório da Câmara Municipal de Piúma com a realização da “Sessão Especial Pela Vida: Políticas Públicas sobre Drogas”. O encontro terá como palestrante o vice-presidente do Conselho Estadual sobre Drogas, José Carlos Florido, que apresentará reflexões sobre os desafios e avanços das políticas de prevenção e da articulação das redes de proteção social.

Segundo a administração municipal, a semana temática representa um importante passo para ampliar a conscientização da população e fortalecer a atuação conjunta entre o poder público e a sociedade na construção de soluções para um tema que impacta diretamente famílias e comunidades.

Corrida Pela Vida encerra programação

Como forma de incentivar hábitos saudáveis e reforçar a importância da saúde física e mental, a programação será encerrada no domingo (28), às 7 horas, com a realização da 2ª Corrida Pela Vida.

O evento esportivo acontecerá na Orla de Piúma e deverá reunir atletas, famílias e moradores em uma grande mobilização em favor da qualidade de vida e da prevenção ao uso de drogas. A expectativa é que a atividade promova integração social e estimule práticas que contribuam para o bem-estar da população.

Compromisso com a prevenção

A Semana Municipal de Políticas sobre Drogas é resultado da parceria entre a Prefeitura de Piúma, o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas (COMAD) e diversos setores da sociedade. A iniciativa reforça o compromisso do município com o desenvolvimento de ações preventivas, educativas e de acolhimento, buscando construir uma cidade mais segura, saudável e inclusiva.

A participação é gratuita e aberta ao público. A Prefeitura convida toda a comunidade a integrar essa mobilização em defesa da vida e da valorização da saúde mental.