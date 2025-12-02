Polícia Civil conclui investigação sobre acidente fatal em São Domingos do Norte

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, concluiu as investigações referentes ao acidente ocorrido em 24 de outubro deste ano, na rodovia ES-080, na altura da localidade de Córrego Cristal, em São Domingos do Norte, que resultou na morte de Reinaldo Ferreira dos Santos, de 43 anos.

O condutor do veículo, um homem de 63 anos, foi indiciado por homicídio com dolo eventual, por assumir o risco de matar. Já dois familiares do motorista, de 60 e 47 anos, foram indiciados por fraude processual.

De acordo com o laudo pericial, o veículo conduzido pelo investigado invadiu a contramão atingindo a motocicleta da vítima e arrastando-a por 36 metros após colidir com um barranco.

“Um dos pontos centrais do inquérito foi o mapeamento da chamada ‘rota etílica’ percorrida pelo motorista, reconstruída por meio de imagens de câmeras de segurança. Os registros mostram o investigado ingerindo bebidas alcoólicas e apresentando sinais evidentes de embriaguez em dois estabelecimentos, entre 15h03 e 15h21. Às 16h06, instantes antes do acidente, ele foi flagrado assumindo a direção e realizando uma manobra perigosa em frente a um caminhão. Testemunhas relataram fala desconexa e forte odor etílico logo após o sinistro”, explicou o titular da Delegacia de Polícia (DP) de São Domingos do Norte, delegado Valdimar Chieppe Celcino.

A investigação também apontou a atuação dos familiares indiciados, que retiraram o motorista do local sob o pretexto de levá-lo para atendimento médico de urgência. Contudo, foi apurado que ele foi conduzido a uma residência em São Gabriel da Palha, onde apenas tomou banho e foi dormir.

“Para a Polícia Civil, a ação teve como objetivo impedir a realização do teste de alcoolemia e evitar a prisão em flagrante. A Polícia Civil reforça seu compromisso no combate à embriaguez ao volante e destaca que tentativas de obstrução da ação policial não serão toleradas, garantindo a responsabilização dos envolvidos com o máximo rigor previsto em lei”, completou o delegado.