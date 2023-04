Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Guarapari

today14 de abril de 2023 remove_red_eye60

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de Guarapari, com o apoio do 10º Batalhão da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), prendeu, na tarde desta sexta-feira (14), dois homens, de 20 e 50 anos, suspeitos de participar de um crime de homicídio consumado. A prisão ocorreu no bairro Kubitschek, em Guarapari.

Segundo as investigações, os suspeitos são autores do crime de homicídio consumado ocorrido no dia 29 de outubro do ano passado, no bairro Santa Mônica, em Guarapari, que vitimou um homem de 35 anos.

Os suspeitos foram presos em casa, no bairro Kubitschek, em cumprimento ao mandado de prisão preventiva e não reagiram à prisão. Eles foram conduzidos à delegacia e, após os procedimentos de praxe, serão encaminhados ao presídio.

por Adriana Nascimento Amaral Policial Civil

Seção de Imprensa e Comunicação Interna (Sicoi)