Polícias Civil e Militar prendem homem que cometeu homicídio em Presidente Kennedy

28 de abril de 2023

Uma ação das Polícias Civil (PCES) e Militar (PMES) do Espírito Santo, deflagrada nessa quinta-feira (27), resultou na prisão em flagrante de um indivíduo de 24 anos suspeito de matar um rival do tráfico em São Paulinho, no município de Presidente Kennedy. A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy e da Força Tática da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar.

O homicídio ocorreu perto do conjunto habitacional da localidade de São Paulinho, em Presidente Kennedy, e a prisão ao lado de uma marmoraria na localidade de Cabral, também no município.

“As equipes apuraram que o detido e um outro homem estavam em um bar comemorando o aniversário do detido. Quando eles viram a vítima caminhando com a esposa e a filha, saíram do bar e o detido entregou a arma que portava ao comparsa, que se aproximou por trás da vítima e efetuou um disparo, o que fez a vítima cair. Logo depois, ao ver que a vítima ainda estava viva, ele fez mais um disparo”, relatou o titular da Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy, delegado Thiago Viana.

“Após a execução da vítima, os dois suspeitos correram e pararam um ônibus que seguia para a localidade de Cabral, obrigando o motorista a levá-los até a marmoraria daquela localidade, onde eles desembarcaram”, completou o delegado.

A Polícia Civil recebeu informações de populares sobre o paradeiro dos perpetradores do crime e as difundiu com a Força Tática da PMES, que conseguiu localizar o suspeito numa área ao lado da marmoraria. O conduzido confirmou que o comparsa efetuou os disparos, mas negou ter dado ao executor a arma do crime. Segundo as investigações, o crime ocorreu em virtude de uma desavença antiga, em decorrência de disputa pelo tráfico de drogas em São Paulinho.

O suspeito foi autuado por homicídio duplamente qualificado e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Marataízes. A investigação continua em andamento, com o objetivo de localizar o segundo investigado. Informações sobre o paradeiro dele podem ser repassadas de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181.

por Camila Ferreira