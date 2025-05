Ponte do Cricaré terá passarela e reforma vai ser concluída em 60 dias, garante Ecovias

today29 de maio de 2025 remove_red_eye64

Decisão da concessionária foi anunciada na segunda (26), após denúncia feita pelo deputado Gandini na Assembleia Legislativa. Empresa vai a São Mateus amanhã (30)

A Ecovias, concessionária da BR-101, garantiu na segunda-feira (26) que a ponte sobre o rio Cricaré, em São Mateus, será totalmente reformada em até 60 dias e que, no prazo máximo de 90 dias, apresentará um projeto executivo para instalação de uma passarela, possivelmente metálica acoplada à estrutura já existente.

A iniciativa atende a uma série de cobranças feitas pelo deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), presidente da Comissão Especial de Fiscalização da BR-101 na Assembleia Legislativa, que há dois meses denunciou a precariedade da ponte e o risco à segurança de pedestres e motoristas.

“O risco era real e, infelizmente, ficou ainda mais evidente após o acidente que interditou a ponte por quase 12 horas. É inadmissível que, numa rodovia pedagiada, uma estrutura tão importante esteja em situação crítica. Felizmente, conseguimos avançar com um plano de ação”, afirmou Gandini.

Além da reforma e do projeto da passarela, a Ecovias também se comprometeu a realizar nesta sexta-feira (30) uma visita técnica ao município para elaborar um plano de ação com foco em sinalização, limpeza, poda de vegetação e estudo para instalação de semáforos em trechos críticos da rodovia.

No encontro de segunda, realizado na sede da concessionária, na Serra, participaram o prefeito de São Mateus, Marcus da Cozivip (Podemos), o presidente da Câmara Municipal, Wanderlei Segantini (MDB), e mais oito vereadores do município. A reunião aconteceu após o acidente com morte ocorrido há um mês, em 29 de abril, que obstruiu a ponte e escancarou o abandono do contrato de concessão firmado entre a Ecovias 101 e a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

Roberto, Marcus e Gandini comandaram a reunião na sede da Ecovias 101, na Serra, que contou com a participação de nove vereadores: deputado denunciou situação de ponte do plenário da Assembleia.

De acordo com o diretor-superintendente da Ecovias-101, Roberto Amorim Júnior, os riscos estruturais foram neutralizados e o que resta da obra é a substituição de aparelhos de apoio. “A ponte está totalmente segura. Está faltando só trocar os aparelhos de apoio. Não temos nenhum tipo de risco. Fizemos toda a recuperação. No máximo em 60 dias estará feito esse trabalho”, garantiu.

Sobre a passarela, o projeto já foi contratado e deve ser apresentado em até 90 dias. A estrutura deverá ser metálica e semelhante à da Terceira Ponte, na Grande Vitória. “Vamos engastar, prender embaixo da ponte, provavelmente um material metálico. Será de um só lado da ponte, mas de mão dupla, com largura adequada para ida e volta”, detalhou Roberto.

A demanda por uma passarela atende a uma reivindicação antiga da população de São Mateus. Moradores e vereadores relataram o perigo enfrentado diariamente por ciclistas e pedestres que cruzam a ponte sem proteção lateral. “Todos os dias passam 100 bicicletas naquela ponte e não tem guarda-corpo. Já ocorreram muitos acidentes e atropelamentos”, alertou o vereador Cristiano Balanga (PP).

A vereadora Isamara da Farmácia (União) destacou a urgência da melhoria por causa da presença da Ufes e do Ifes do outro lado da ponte. “Precisamos de alternativas seguras para os estudantes”, disse.

O vereador Wap Wap (Podemos) também reforçou a gravidade da situação: “A ponte baixou muito em dois lugares. Está perigosa! E a obra está parada!” A constatação motivou Gandini a intensificar as cobranças junto à ANTT e à concessionária.

“Alertamos desde março sobre o abandono da BR-101 no Norte do Estado. As mortes estão se acumulando e a duplicação não avança. Exigimos um cronograma de obras”, frisou o deputado.

VÍDEOS

A mobilização ganhou força após o prefeito Marcus e vereadores enviarem vídeos ao deputado denunciando o estado da ponte Régis Bittencourt, o que levou Gandini a discursar no plenário da Assembleia, em 24 de março. O parlamentar marcou a reunião com a Ecovias 101 e reforçou a crítica à nova concessão da BR-101, que não prevê duplicação no trecho entre Linhares e São Mateus.

Como desdobramento, o Tribunal de Contas da União (TCU) abriu no início de abril uma consulta pública para avaliar a situação de todas as 107 pontes das BRs 101, 262 e 259 no Espírito Santo. A ação foi motivada pelo alerta de Gandini e tem o objetivo de subsidiar auditorias sobre as condições das estruturas.

“Nosso alerta gerou uma reação importante do TCU, mas a luta continua. Precisamos de soluções definitivas para garantir a segurança de quem passa por essas estradas”, concluiu o parlamentar.

créditos Maickson Correia e Wilbert Suave