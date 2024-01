Portos de Vila Velha ajudam Estado a bater recorde em operações internacionais

16 de janeiro de 2024

No fechamento do ano de 2023, as atividades portuárias em Vila Velha contribuíram de forma significativa para aumentar o volume de exportações do Espírito Santo. O município, estrategicamente posicionado no litoral capixaba, exportou US$ 609 milhões (aproximadamente R$ 3,2 bilhões) em operações portuárias, consolidando-se assim como uma peça fundamental para o Estado, na engrenagem que impulsiona o comércio exterior.

Números divulgados recentemente na publicação da Balança Comercial Preliminar, desenvolvida pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), mostram que o Espírito Santo bateu recorde em operações internacionais em 2023. Revelam, ainda, que os portos de Vila Velha desempenharam um papel crucial para que o Estado atingisse o volume total de US$ 19,3 bilhões em comércio exterior no ano passado: o melhor resultado desde 2012.

Incremento

De acordo com as informações do IJSN, o Espírito Santo exportou US$ 9,5 bilhões em 2023, o que perfaz um crescimento de 4,17% em relação a 2022. Nas importações, também houve incremento e o volume dos negócios chegou US$ 9,8 bilhões, o que corresponde a um aumento 3,34% em comparação com 2022. Esse foi o terceiro ano consecutivo de alta do comércio exterior capixaba, enquanto o Brasil apresentou queda após dois anos de alta.

As atividades portuárias realizadas em Vila Velha não apenas contribuíram para que o Estado batesse recorde de exportações em 2023, como também solidificaram a posição do município como polo estratégico para o comércio internacional. A eficiência logística e a boa infraestrutura portuária da cidade foram essenciais para o êxito das transações comerciais de exportação e importação realizadas pelos portos capixabas no ano passado.

Desempenho econômico

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo, expressou satisfação com o desempenho econômico do município, no que tange às atividades portuárias.

“Vila Velha se orgulha muito por ter conseguido dar uma contribuição tão importante para o sucesso do Espírito Santo na área de comércio exterior. Nossos portos são um elo fundamental na cadeia logística que impulsiona a economia capixaba, gerando mais empregos, receitas e desenvolvimento. Os números divulgados pelo Instituto Jones dos Santos Neves comprovam nossa vocação para o comércio internacional”, afirmou ele.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, aponta que a especialização de Vila Velha em atividades portuárias fortalece a economia da cidade e do Estado diante das oscilações do mercado global. Colodetti ressalta, ainda, que o sucesso de Vila Velha nas exportações e importações, em 2023, reforça a importância do desempenho portuário no panorama econômico do Espírito Santo e fornece perspectivas otimistas para o futuro da cidade.

“Vila Velha continuará sendo protagonista em transações comerciais e nas operações portuárias, consolidando-se como um hub importante para as importações e exportações do Estado. A diversificação de cargas, mercadorias e produtos que entram e saem do Espírito Santo pelos portos de Vila Velha – assim como a eficiência operacional dos nossos portos –, também têm atraído vultosos investimentos e elevado significativamente o status do município como um centro estratégico para as operações internacionais capixabas”, afirmou.

foto Everton Thiago