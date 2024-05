União Brasil lança pré-candidatura de Renato Lorencini a prefeito de Anchieta

Evento ocorre na próxima segunda (20), com a posse da nova diretoria do partido e apresenta também os pré-candidatos a vereadores

A próxima segunda-feira (20) vai marcar um novo momento na política municipal de Anchieta: de União. A nova diretoria do União Brasil em Anchieta toma posse neste dia, quando o vereador Renato Lorencini será apresentado oficialmente como o pré-candidato do partido para a disputa à prefeitura. Além disso, ocorre a apresentação dos pré-candidatos a vereadores. O evento de lançamento acontece no Clube Vila Rica, às 18h.

O presidente Estadual do partido, Felipe Rigoni e o deputado estadual pelo União Brasil, Bruno Resende, estão entre as presenças confirmadas.

“O Partido União Brasil tem a satisfação de anunciar o lançamento oficial da pré-candidatura de Renato Lorencini para as próximas eleições municipais. Com um forte compromisso com o desenvolvimento e progresso de Anchieta, Lorencini tem como objetivo unir a comunidade e promover mudanças positivas”, diz o presidente municipal do partido, Renato Meloti.

“Em um momento em que a união é mais importante do que nunca, reconhecemos o papel fundamental que cada um desempenhou no desenvolvimento de Anchieta. Mas o município de Anchieta possui um imenso potencial, e é por meio da união que esse potencial pode ser plenamente realizado. Ao unir forças, podemos trabalhar juntos para enfrentar desafios da cidade e implementar soluções inovadoras que impulsionarão o progresso e a prosperidade”, frisou Renato Lorencini.

O Partido União Brasil convida todos os moradores, interessados e representantes da mídia a comparecerem a este momento histórico. “Juntos, vamos abraçar o poder da união e trabalhar rumo a um futuro mais promissor para Anchieta”, finaliza Meloti.

Data: 20 de maio de 2024 (segunda-feira)

Horário: 18h30

Local: Clube Vila Rica, Vila Samarco – Anchieta