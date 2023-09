Praça São Pedro de Anchieta será reconstruída com modernas mudanças

today21 de setembro de 2023 remove_red_eye262

A prefeitura de Anchieta iniciou hoje (21) a retirada de alguns equipamentos da Praça São Pedro, no Centro da cidade. Ação é o primeiro passo para início das obras de construção da nova Praça São Pedro, cuja ordem de serviço deve ser assinada nos próximos dias.

Equipes estão retirando placas da cobertura e outros materiais para a empresa que irá executar a obra e iniciar, em breve, a ocupação e isolamento do local.

Segundo informações da Secretaria de Infraestrutura, o projeto prevê a instalação de um playground, uma nova e moderna cobertura, paisagismo e nova iluminação. O piso da praça irá interagir com o da Igreja São Pedro. No local também haverá mudanças no trânsito e vagas de estacionamento. A nova cobertura foi projetada para reter menos calor, proporcionando mais ventilação ao local.

Em breve a prefeitura irá anunciar a solenidade de assinatura da ordem de serviço que autoriza o início das obras de reconstrução da nova praça São Pedro.