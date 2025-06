Prefeito anuncia hospital e maternidade em Marataízes

O município de Marataízes está mais próximo de conquistar um importante avanço na área da saúde. O prefeito Toninho Bitencourt anunciou que, em breve, encaminhará à Câmara Municipal o Projeto de Lei do Executivo que prevê a criação e implementação do futuro Hospital e Maternidade de Marataízes.

O anúncio foi feito durante a inauguração de uma obra pública, ocasião em que o prefeito destacou que a construção da unidade hospitalar é uma das prioridades de seu Plano de Governo. “Estamos dando um passo histórico. A saúde da nossa população merece essa conquista, e estamos trabalhando com seriedade para torná-la realidade”, declarou Toninho.

Com aproximadamente 43 mil habitantes, Marataízes é o segundo município mais populoso da Região Sul do Espírito Santo. Apesar disso, a cidade ainda não conta com um hospital próprio, o que obriga a população a buscar atendimento hospitalar em municípios vizinhos, como Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim. A dependência dessas cidades tem gerado dificuldades, principalmente em situações que exigem internações e atendimentos mais complexos.

A única unidade de atendimento 24 horas no município, a UPA Doutor Anis Nahssen, localizada no bairro Cidade Nova, enfrenta sobrecarga constante. Por ser referência regional para urgência e emergência, a unidade recebe pacientes de diversas cidades vizinhas, o que agrava ainda mais a demanda por serviços médicos.

A expectativa é que o novo hospital e maternidade amplie significativamente a capacidade de atendimento de Marataízes, fortalecendo a rede de saúde pública e reduzindo a sobrecarga na UPA. A proposta será avaliada pelos vereadores nas próximas semanas, e a população aguarda com grande expectativa a aprovação do projeto, que promete transformar o cenário da saúde no município.