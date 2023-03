Prefeito assina ordem serviço para construção do Novo Mercado de Peixe de Guarapari

O prefeito Edson Magalhães, assinou na noite da última quarta-feira (29), a ordem de serviço para construção do Novo Mercado de Peixe de Guarapari. A cerimônia aconteceu ao lado do Mercado do Produtor Rural e contou com a presença do deputado estadual, Theodorico Ferraço, do subsecretário de Turismo do Estado, Gedson Merízio, vereadores, além do padre Diego Carvalho, comerciantes e moradores da cidade.

Quem abriu a solenidade foi o padre Diego. “Estou com o meu coração cheio de alegria, porque trago nele a certeza da esperança e a construção deste novo mercado, que é um anseio antigo dos nossos pescadores e toda à população, ganha a cidade, ganha os pescadores, ganham os turistas, todos nós ganhamos com este olhar carinhoso do prefeito, ele tem muita responsabilidade com o dinheiro público do município”, destacou.

Em seu discurso, o prefeito pontuou o avanço da cidade. “Uma cidade só cresce quando de fato a população vê o resultado. Isso é o que estamos constatando. As pessoas querem morar em Guarapari, quem nos visita está gastando mais aqui, é por isso que temos que ter responsabilidade com a arrecadação do munícipio”, disse Edson.

E sobre a construção do Novo Mercado, o prefeito destacou que irá oferecer mais conforto para os turistas e toda a população de Guarapari.

A estrutura contemplará, no pavimento térreo, área de exposição e venda com 40 boxes, vestiários, câmara de espera, expedição de frescos, fábrica de gelo, rampa de acesso ao recebimento, cafeteria e elevadores. Já no pavimento superior terá uma praça de alimentação com restaurantes, sanitários, entre outros.

Durante a solenidade, Edson também assinou a ordem de serviço de pavimentação complementar do trecho da estrada de Santana, na zona rural.