Prefeito de Anchieta recebe visita de estudantes de Marechal Floriano

today21 de junho de 2023 remove_red_eye81

Uma turma de estudantes do Centro Educacional Integração, do município de Marechal Floriano, visitou o gabinete do prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, nessa terça-feira (20), para conhecer como funciona uma prefeitura e como é o dia a dia de um prefeito.

Curiosos e de ouvidos bem abertos, os alunos daquele município capixaba faziam perguntas sobre trânsito, segurança, obras, família, participação da população, dos vereadores, da equipe da prefeitura e sobre o dia de trabalho do prefeito.

Acompanhados de seus professores, os estudantes percorreram o gabinete do prefeito e aprenderam um pouco mais sobre o funcionamento da democracia.

foto Jonas Pereira