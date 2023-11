Prefeitura de Anchieta abre inscrições para entrevistador social

A prefeitura Municipal de Anchieta abriu as inscrições para selecionar entrevistador social nos dias 16 e 17 de novembro, no horário das 9 às 12h e das 13h30 às 16 horas. As inscrições serão realizadas de forma presencial e gratuita.

O local para fazer as inscrições será o auditório da Escola de Governo de Anchieta (Egan), na sede administrativa da prefeitura. O endereço é: Rodovia do Sol, Km 21,5, nº 1.620, Vila Residencial Samarco, Anchieta.

Todas as informações relativas a documentos, prazos, exigências, vigência do contrato e outros dados estão no EDITAL n° 012/2023, elaborado pela Comissão Permanente de Processo Seletivo para o cargo ENTREVISTADOR SOCIAL (PROCAD-SUAS), para a Secretaria Municipal de Assistência Social.

Informações e esclarecimentos junto à comissão, na Egan, ou pelos telefones (28) 3536-3344 ou (28) 99257-2796.