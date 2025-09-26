Prefeitura de Anchieta contrata Psicólogo, Fonoaudiólogo e Assistente Social
A Prefeitura de Anchieta abriu processo seletivo para a contratação de Psicólogo, Fonoaudiólogo e Assistente Social. As inscrições estarão abertas entre os dias 1º e 5 de outubro, exclusivamente pelo link: https://edu04.cloud.el.com.br/es-anchieta-pm-processo-seletivo/paginas/candidato/
Ao todo, está prevista a contratação de uma vaga, em regime de DT, para cada cargo, além da formação de cadastro de reserva. A carga horária é de 30 horas semanais e a remuneração é de R$ 4.190,37, acrescida de auxílio-alimentação de R$ 700,00.
Cargos e vagas disponíveis:
Assistente Social – 01 vaga
Fonoaudiólogo – 01 vaga
Psicólogo – 01 vaga
Principais atribuições
O edital prevê atividades ligadas ao apoio pedagógico, social e clínico, em parceria com escolas e órgãos municipais:
Assistente Social: atuar no acompanhamento de alunos e famílias, mediação de conflitos escolares, inclusão social, elaboração de programas e ações que promovam cidadania, além de participar da construção e atualização do Projeto Político Pedagógico.
Fonoaudiólogo: desenvolver ações de prevenção, avaliação e intervenção nos processos de comunicação, auxiliando no desenvolvimento da linguagem e aprendizagem dos estudantes.
Psicólogo: realizar atendimentos institucionais e clínicos, oferecer apoio psicossocial, promover ações de prevenção e acompanhamento do desenvolvimento dos alunos.
Inscrições
Os interessados devem se inscrever de 1º a 5 de outubro no link
https://edu04.cloud.el.com.br/es-anchieta-pm-processo-seletivo/paginas/candidato/