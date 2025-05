Prefeitura de Anchieta empossa Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção

today30 de abril de 2025 remove_red_eye136

Com o objetivo de ampliar a participação da sociedade nas decisões administrativas, a Prefeitura de Anchieta realizou a posse do Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção. A cerimônia aconteceu na última sexta-feira (25), no gabinete do prefeito.

“Nossa administração está empenhada em adotar e incrementar iniciativas que aumentem a transparência e que incluam representantes da população”, afirmou o prefeito de Anchieta, Léo Português.

Instituído pelo Decreto-A nº 639/2024, o Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção é um órgão colegiado, de natureza propositiva e consultiva, vinculado à Controladoria Geral do Município (CGM). Sua finalidade é sugerir e discutir ações que contribuam para o aprimoramento dos mecanismos de controle, o fortalecimento da transparência na gestão pública e o desenvolvimento de estratégias de combate à corrupção e à impunidade.

“É a concretização de um planejamento, de uma vontade antiga de formar um conselho para trazer a participação social para dentro das decisões administrativas”, pontuou a controladora-geral municipal, Pamela Oliosi.

O conselho é composto por sete conselheiros:

Presidência, a Controladora Geral (Pâmela Bernardi) e seu suplente (Arthur Saraiva).

Secretário Municipal da Fazenda (Sandro Azevedo) e seu suplente (Michel Ceccon).

Secretário Municipal de Administração (Jilvan Carvalho) e sua suplente (Rosilene Gusmão).

Secretário Municipal de Governo (Tamyris Tristão) e sua suplente (Clarissa Pompermayer).

Procurador Geral do Município (Pablo Damázio) e seu suplente (Daniel Almeida) e dois representantes convidados da sociedade civil: os advogados Igor Mendes Quedeves e Izadora Martins Nogueira, é conselheira da 4ª Subseção da OAB/ES.

foto Soemis Mezadri