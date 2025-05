Prefeitura de Anchieta realiza leilão de veículos e equipamentos dia 13 de junho

A Prefeitura de Anchieta vai realizar dia 13 de junho, às 9 horas, um leilão de veículos, máquinas e outros bens inservíveis, conforme publicado no Diário Oficial dia 21 de maio. Será no Auditório do Parque RDS Papagaio.

O leilão será simultâneo (online/presencial) e gerenciado pela MGL Leilões. Para agendar a visitação e para mais informações sobre os bens, os interessados deverão entrar em contato com a Coordenação de Patrimônio Móvel, pelo telefone (28) 99258-0512, com antecedência de 48 horas. Informações dos veículos pelo telefone (28) 99254-4421 (garagem municipal).

Confira a página do leilão

Confira a publicação no Diário Oficial