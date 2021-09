Prefeitura de Guarapari convoca ambulantes para recadastramento obrigatório

today29 de setembro de 2021 remove_red_eye32

Guarapari/ES – A Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran) lançou o edital de convocação dos ambulantes e comerciantes de pontos fixos que trabalham nas orlas do município para fazer o recadastramento obrigatório.

Devem comparecer os comerciantes ambulantes e de pontos fixos licenciados que exercem suas atividades obtidas através dos Editais n°003/2019, 004/2019 ou 001/2020, na sede administrativa da Septran, localizada na Avenida Oceânica, nº 1462, Ed. Praia da Maruja, Loja 27, na Praia do Morro.

Entre os dias 18 e 22 de outubro serão atendidos os ambulantes e vendedores de pontos fixos que trabalham com bebidas, coco, salgados, doces, pipoca, churrasquinho, milho e derivados, churros, salada de frutas.



De 25 a 29 de outubro o atendimento será voltado para quem trabalha com Jet Banana, Stand Up, caiaque, artesanato, artigos de praia, hot-dog, gelados, tatuagem de hena e tererê, locação de cadeiras e ombrelones.



O recadastramento é obrigatório para todos os interessados que pretendem continuar a exercer as atividades nas orlas de Guarapari.