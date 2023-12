Prefeitura de Guarapari divulga Cantata de Natal 2023

Guarapari está mais radiante do que nunca neste Natal! Além dos espetáculos musicais que prometem encantar moradores e turistas, a cidade se transformou em um verdadeiro espetáculo de luzes e cores para celebrar esta época especial do ano.

Com apoio da Fecomércio ES, Sesc e Senac, a Prefeitura de Guarapari traz uma programação especial para celebrar a temporada festiva, destacando a tradicional Cantata de Natal e concertos musicais.

“A magia do Natal em Guarapari é um momento único para fortalecer laços, celebrar a alegria e promover a cultura em nossa cidade. Estamos entusiasmados em oferecer eventos de qualidade que encantarão a todos “, enfatiza o Secretário de Turismo, Edgar Behle.

Os eventos contarão com a participação de renomados artistas, proporcionando momentos de pura emoção e arte para toda a família. O maestro Inarley Carletti, junto à Cia Musical Allegro, abrilhantará o primeiro espetáculo, o “Concerto Show: A Magia do Natal”, a ser realizado no dia 20 de dezembro, quarta-feira, na Igreja Nossa Senhora da Conceição. A abertura está marcada para às 19 horas, com início do concerto às 20 horas.

Já no dia 21 de dezembro, quinta-feira, será a vez dos talentosos cantores líricos Adalgisa Rosa e Licio Bruno, do Coletivo das Artes, encantarem o público com o “Concerto de Natal”. O evento terá sua abertura às 18h30, com início do concerto às 19 horas, no Sesc Guarapari.

Não perca a oportunidade de vivenciar a atmosfera natalina com esses dois dias de espetáculos musicais que prometem ser inesquecíveis. Uma experiência única para celebrar o espírito festivo e cultural que o Natal traz consigo.