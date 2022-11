Prefeitura de Guarapari lança edital para cadastramento de ambulantes

A prefeitura de Guarapari publicou na última segunda-feira (16) o edital para cadastramento de ambulantes, que estejam interessados em atuar nas orlas do município.

Para participar, é preciso preencher a requisição e seguir as especificações previstas no edital disponível no link: https://www.guarapari.es.gov.br/documento?tipo=82

O ambulante não poderá ter outra autorização válida no município, pois elas são de caráter pessoal e intransferível.

O período para análise dos requerimentos vai de 21 de novembro a 02 de dezembro de 2022. Já a publicação do resultado parcial será divulgada em 13 de dezembro de 2022.

Mais informações também poderão ser obtidas na sede administrativa da Secretaria Municipal de Postura e Trânsito (Septran), localizada na Avenida Oceânica, nº 1462, Ed. Praia da Maruja, Loja 27, Praia do Morro, das 9h às 11h e de 13h às 17h.

“O objetivo do município é fazer com que nossos ambulantes estejam devidamente cadastrados e legalizados para trabalhar em nossas orlas. Durante o verão, a nossa fiscalização será intensificada e só poderão trabalhar aqueles que tiverem legalmente cadastrados no município”, disse o secretário, Luiz Carlos Cardozo Filho.